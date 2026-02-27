El médico y el funcionario del SMS implicados en el presunto fraude de prótesis ya no están en sus puestos

El cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca y el funcionario de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del Servicio Murciano de Salud (SMS) implicados en el presunto fraude en la compra de prótesis vasculares que está siendo investigado en estos momentos por la Policía Nacional no se encuentran en sus puestos de trabajo.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, no ha aclarado este viernes a preguntas de La Opinión si los dos empleados del SMS han sido apartados de sus puestos como medida cautelar mientras se desarrolla la investigación y se aclara la implicación de cada uno de ellos. “Se ha abierto un proceso judicial y el SMS ha tomado las medidas oportunas”, se ha limitado a decir el máximo responsable de la sanidad murciana, quien no ha querido entrar en detalles justificándose en que “la auditoría interna sigue en marcha”.

En el primer fraude en la compra de prótesis vasculares en el seno del SMS, adelantado por esta redacción en 2004, la Consejería actuó de inmediato y aportó de sus puestos al responsable de la Unidad de Aprovisionamiento y Compras del SMS, así como a un jefe de sección de la misma y a un radiólogo vascular del Hospital Virgen de La Arrixaca, a quienes abrió un expediente.

En esta ocasión, los dos trabajadores del Servicio Murciano de Salud implicados -médico y funcionario- no se encuentran en sus puestos de trabajo, según indican fuentes sanitarias, aunque esta ocasión se debe a que se han apartado ellos de forma voluntaria mediante excedencia o baja al detectarse el presunto fraude.

El procedimiento de esta supuesta práctica fraudulenta consistiría en que el cirujano de la Arrixaca derivaba a pacientes para intervención a un hospital concertado en el que no se les implantaba la prótesis, que si era facturada al SMS. Lo que llevaba a que el sistema sanitario público estuviera pagando un mayor número de stent (muelles) vasculares de los colocados a los pacientes.

Se da el caso de que el funcionario de la Unidad de Aprovisionamiento Integral que está siendo investigado por fraude en este segundo caso también lo fue en el primero.

Empresa implicada

Además de estos dos implicados, en la investigación se señala a una tercera persona, el represente-comercial de la empresa que suministra productos sanitarios a distintos hospitales de la Región de Murcia y con la que trabaja desde hace años la Central de Compras del SMS.

Este empleado sería el mismo que fue investigado en el primer fraude destapado hace ahora casi dos años.

Preguntado sobre si el Servicio Murciano de Salud ha cortado lazos comerciales con la empresa, el consejero Juan José Pedreño afirma que siguen trabajando con ella, ya que “el representante está apartado”.

El responsable de Salud insiste en que “estamos colaborando con la justicia y llegaremos hasta el final”.