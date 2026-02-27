El lince ibérico se afianza en la Región: ya son seis los ejemplares liberados este año

El Gobierno regional ha reafirmado su compromiso con el programa europeo LIFE LynxConnect y la reintroducción del lince ibérico en 2026 con la liberación esta semana de cuatro nuevos ejemplares en la Región de Murcia. Con estas sueltas, ya son seis de los ocho linces previstos para este año los que han sido devueltos a su medio natural.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, participó en Lorca en la liberación de dos ejemplares juveniles, Wala (hembra de 7,8 kilos) y Watu (macho de 10 kilos), procedentes del Centro de Cría de La Olivilla (Jaén). Ambos fueron soltados mediante suelta directa en el entorno de las Tierras Altas de Lorca.

Estas actuaciones se suman a las realizadas el pasado día 24, cuando fueron reintroducidas otras dos hembras, Woma y Wanilla, procedentes del centro de cría de Silves (Portugal). En total, la campaña contempla la liberación de ocho ejemplares (cuatro machos y cuatro hembras) equipados con collares GPS para su seguimiento.

Las Tierras Altas de Lorca, un enclave estratégico

Vázquez destacó que esta nueva fase consolida a las Tierras Altas de Lorca como enclave estratégico para el asentamiento estable de la especie y refuerza el papel de la Región dentro de la red nacional de recuperación. En este sentido, subrayó los avances logrados en los últimos años, con hembras que ya han establecido territorios y una mejora progresiva en la estabilidad del núcleo.

La población de la especie supera ya los 2.500 ejemplares tras rebajar su nivel de amenaza

El consejero también puso en valor un hito reciente: el nacimiento por primera vez en la Región de dos camadas de lince, correspondientes a las hembras Urtsu y Tahúlla, apenas dos años después del inicio del proceso de reintroducción.

Corredores ecológicos

Además, los ejemplares liberados han comenzado a establecer corredores ecológicos con poblaciones de Andalucía (en Sierra de Arana, María y Guarrizas) y con zonas de Castilla-La Mancha, como Hellín y Campo de Montiel, lo que refuerza el papel de Murcia como territorio de conexión entre núcleos de la península.

Actualmente, la población de lince ibérico supera los 2.500 ejemplares, cifra que ha permitido rebajar su catalogación de 'En Peligro' a 'Vulnerable' según la UICN. El titular de Medio Ambiente aseguró que la recuperación de la especie supone una apuesta por la biodiversidad, el paisaje y el desarrollo sostenible del medio rural, y reiteró el apoyo del Ejecutivo autonómico al programa en los próximos años.