Crisis Vox MurciaFraude en el SMSPlanes en MurciaConciertos del findeMonte privado
Investigan un nuevo presunto fraude en la compra de prótesis dentro del SMS

Estaría relacionado con la implantación de stent vasculares a pacientes derivados por un médico de la Arrixaca a hospitales concertados

Cirujanos durante una intervención en quirófano.

Cirujanos durante una intervención en quirófano. / L.O.

Ana García

Ana García

El Servicio Murciano de Salud (SMS) se encuentra inmerso en la investigación de un nuevo presunto fraude en la compra de prótesis vasculares que podría ascender a cerca de cinco millones de euros, una investigación que estaría relacionada con un caso anterior adelantado por LaOpinión en 2024 y que llevó a apartar de su puesto al responsable de la Unidad de Aprovisionamiento y Compras del SMS, así como a un jefe de sección de la misma y a un radiólogo vascular del Hospital Virgen de La Arrixaca.

El nuevo caso se inició a raíz de un escrito anónimo alertando de una nueva estafa por la que se estarían facturando y pagando un mayor número de stent (muelles) vasculares de los colocados a los pacientes que eran derivados por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca a centros concertados, según indican fuentes sanitarias a esta Redacción.

Además, todo apunta a que estas compras irregulares estarían relacionadas con la misma empresa que proporcionada al SMS las prótesis de la primera investigación conocida.

Fue en 2024 cuando saltó el primer escándalo, que llevó a la Fiscalía de la Región de Murcia a iniciar la investigación para determinar si se había dado un caso de fraude económico en la compra de prótesis valvulares en el seno del SMS.

En ese momento se había detectado un sobrecoste de 700.000 euros en la compra de un modelo de prótesis por parte del Hospital Virgen de la Arrixaca debido a que los implicados estarían facturando prótesis de mayor valor de las usadas en los centros hospitalarios murcianos.

La investigación fue desarrollada por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y como consecuencia fueron apartados tres funcionarios del SMS, a los que se abrió expediente disciplinario como medida cautelar, con suspendión de funciones.

Salud informa de que está colaborando con la policía, hay una investigación judicial en marcha en la que supuestamente hay implicado un facultativo, un funcionario de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS, y un representante de una empresa distribuidora de material sanitario.

Este mes de febrero, la Consejería ha remitido a la Brigada Provincial de Policía Judicial, Grupo de delincuencia económica y fiscal (UDEF), un informe del Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, donde se amplía el supuesto delito económico.

“Se está manteniendo una colaboración y cooperación absoluta con la Policía Judicial en la investigación”, insisten, a lo que añaden que “como la investigación judicial y policial está abierta, no podemos ofrecer más información para no entorpecer las pesquisas”.

Además, informan de que la colaboración y la implicación de la consejería es absoluta para esclarecer los hechos, “la Administración es la principal perjudicada y por tanto, llegaremos hasta el final para que se reparen los daños económicos originados”.

Registro de implantes quirúrgicos

Esta misma semana La Opinión adelantaba que la Consejería de Salud ha dado el paso para crear un registro de implantes quirúrgicos, un sistema con el que pretenden mejorar la gestión de estos productos y agilizar la respuesta en el caso de que se produzca una deficiencia o fallo en el propio implante.

Para ello, Salud ha impulsado la puesta en marcha de este registro, con el que dispondrá de un sistema de información y recogida de datos por cada uno de los de los diferentes tipos de implantes quirúrgicos, quedando detallados toda la información del producto y del paciente al que se le ha colocado.

De esta forma se tendría constancia de a qué pacientes se han colocado las prótesis y se evitarían los fraudes que se están investigando en estos momentos.

