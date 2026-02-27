Las familias murcianas podrán cobrar hasta 200 euros al mes por hijo con la nueva ayuda que prepara el Gobierno

El Gobierno de España ya ha dado el primer paso para poner en marcha una de las medidas de apoyo a las familias del país, y por ende, a las de la Región de Murcia más ambiciodas de los últimos años. El nombre específico es Prestación Universal por Crianza y se trata de una ayuda económica de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. De aprobarse esta iniciativa, supondría una ingreso de 2.400 euros al año por menor.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, 24 de febrero, el informe de revisión de esta medida, enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y del Proyecto de Ley de Familias. Sin embargo, aún queda bastante para que entre en vigor, puesto que la propuesta deberá incluirse en los Presupuestos Generales del Estado y después, recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados, algo que parece complicado dado la actual división parlamentaria.

¿Quién puede recibir esta ayuda y qué requisitos exige?

Una de los puntos más destacados de esta prestación es su carácter universal. Al contrario que otras ayudas existentes, no tiene ningún tope mínimo de ingresos ni tampoco exige cotización previa. Cualquier familia de la Región de Murcia que tenga a su cargo un hijo menor de 18 años, independientemente de cuántos sean, siempre que cumplan estas condiciones:

Ser residente legal en España

Tener el padrón municipal actualizado

Presentar la documentación en regla, como el DNI o el Libro de Familia

Una medida para frenar la pobreza infantil

La propuesta nace de un objetivo claro: España arrastra una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa, uno de cada tres menores vive por debajo del umbral de pobreza. El Gobierno central considera que esta prestación podría reducir la pobreza extrema infantil en seis puntos porcentuales, hasta situarla en torno al 8%, y bajar del 29% al 21% el porcentaje de menores en riesgo de pobreza.

Otro de los factores sociales a los que responde esta medida es que la proporción de mayores de 40 años supera ya a la de jóvenes en muchas ciudades españolas. En cuanto a la natalidad, sigue cayendo en un escenario en el que los jóvenes están expuestos a salarios estancados y una emancipación tardía.

Un coste de casi 20.000 millones anuales

El coste de poner en marcha esta ayuda no será bajo. De hecho, el propio Ejecutivo reconoce que aplicarla implicaría un gasto público de 19.276 millones de euros al año, lo que equivale al 2,76% del gasto público anual. Aun así, el Gobierno la defiende como una medida necesaria para mejorar la conciliación entre la vida laboral y la crianza, y para reducir la carga económica que soportan las familias más jóvenes.

Otras medidas que acompañan a la prestación

La Prestación Universal por Crianza no es la única novedad incluida en el Proyecto de Ley de Familias. Es más, el texto también contempla un permiso parental de hasta ocho semanas para el cuidado de hijos o menores acogidos de hasta 8 años, así como un permiso por nacimiento y cuidado del menor de 19 semanas retribuidas para cada progenitor. En el caso de las familias monoparentales, este último permiso se ampliaría hasta las 32 semanas. El Gobierno ha manifestado su intención de que la prestación esté operativa a lo largo de 2026.