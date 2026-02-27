‘Emociones a la vista y al tacto’, un libro para sensibilizar sobre la discapacidad visual

Murcia ha acogido este viernes la presentación de ‘Emociones a la vista y al tacto’, la continuación del proyecto artístico y literario impulsado por el periodista Andrés Torres para sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con discapacidad visual. La iniciativa, que ya ha implicado a más de 150 creadores entre artistas, pacientes, escritores y profesionales de la comunicación, tiene además un fin solidario: recaudar fondos para la Fundación de Lucha contra la Ceguera (Fundaluce), destinada a la investigación de patologías retinianas sin cura.

El nuevo volumen amplía el trabajo iniciado en 2022 con 'Emociones a la vista', que recogía 17 relatos breves ilustrados por viñetistas de prensa nacional y regional. En esta segunda entrega se suman 20 relatos basados en experiencias cotidianas de personas con enfermedades visuales raras. Cada texto está acompañado por una escultura original, creada tras la lectura del relato, y por imágenes de 20 fotógrafos de prensa de la Región. Entre ellas destacan las aportaciones póstumas de Carlos Gallego y Pepe Albala­dejo, en homenaje a su trayectoria profesional.

El proyecto solidario combina relatos, esculturas, fotografía y música para apoyar a Fundaluce

El proyecto incorpora además la participación de talleres de arte de entidades como Ápices Salud Mental o PROLAM-ASTUS, con el objetivo de visibilizar otras realidades vinculadas a la discapacidad.

Un proyecto con banda sonora

Al igual que la primera edición, la obra cuenta con una banda sonora original. En esta ocasión, el grupo murciano Murcia o Caótico firma la canción 'Ser el sol', que acompaña también al audiolibro, narrado por profesionales de medios de comunicación de la Región.

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la Gran Vía murciana acogió una mesa redonda en la que, además del propio Torres –coordinador del proyecto–, participaron algunos de los escritores y artistas involucrados en esta iniciativa. Es el caso del escultor Fernando Sáenz de Elorrieta, del humorista gráfico Pedro Sabiote (La Opinión) y del periodista Alberto Soler (Onda Regional), así como de David Sánchez, presidente de Retina Murcia y de la Fundación de Lucha contra la Ceguera (Fundaluce), para la que este título pretende recaudar fondos.

Al acto también asistió la consejera Conchita Ruiz, responsable de los departamentos de Política Social, Familias e Igualdad, que se encargó de la apertura del acto haciendo gala de su condición de prologuista de este Emociones a la vista y al tacto. Durante su intervención destacó la importancia de la empatía para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. "Solo empatizando con las personas que tienen discapacidad visual podemos comprenderlas, y este libro nos transporta a su día a día"

Por su parte, Pepe Torres Valentí se encargó del acompañamiento musical de una entrañable cita con banda sonora propia. Y es que el rockero molinense Enrique Invierno, tras leer la primera entrega de la publicación, escribió un tema homónimo que acompaña esta colección de relatos.

El proyecto está promovido por Andrés Torres, Retina Murcia y la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España (Farpe), y combina literatura, escultura, fotografía y música con un objetivo común: acercar al público la experiencia de vivir con baja visión y apoyar la investigación científica frente a estas enfermedades.