Lucas: "Cada uno recoge lo que siembra y Antelo ha sembrado mucho odio"

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, afirmó que "cada uno recoge lo que siembra y Antelo ha sembrado durante los últimos años mucho odio".

Lucas, a preguntas de los periodistas tras la dimisión de la dirección regional de Vox, criticó que José Ángel Antelo, el hasta ahora presidente provincial del partido en la comunidad autónoma, "ha puesto en riesgo la convivencia en la Región de Murcia, ha señalado y criminalizado a muchos sectores".

El delegado no considera que el cambio en la directiva de Vox provoque cambios en las negociaciones que el partido mantiene con el Gobierno regional. "Quien gobierna, gestiona y tomas las decisiones en la Región de Murcia es Abascal. López Miras está arrodillado ante los intereses de la ultraderecha que está devorando al PP en la Región y, lamentablemente, no gestiona", concluyó.

Por su parte, el secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, se mofó en sus redes sociales de la crisis en Vox, afirmando que "Antelo acaba de descubrir que Vox no es un partido democrático" o que "el primer expulsado por Vox no va a ser ningún inmigrante", sino su presidente.

"Estoy buscando mensajes de apoyo a José Ángel Antelo entre sus compañeros de Vox en Murcia después de la última purga de Abascal y no he encontrado ninguno. En cambio, me comentan que la venta de navajas de Albacete se ha disparado", señaló en otra publicación.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, fue preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del jueves, pero prefirió no entrar a valorar la crisis interna del partido "por respeto".