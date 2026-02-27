Entidad Colegial
El Colegio de la Abogacía de Murcia entrega las Medallas de Plata a 20 abogados por sus 25 años de ejercicio
ICAMUR celebra San Raimundo de Peñafort con la jura de nuevos letrados y el 39º Premio San Raimundo a Ana María Riquelme Marín
L.O.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia (ICAMUR) ha celebrado una nueva jornada de la festividad de San Raimundo de Peñafortcon uno de sus actos más representativos: la entrega de Medallas de Plata a los colegiados y colegiadas que han alcanzado los 25 años de ejercicio profesional, así como la jura o promesa de los nuevos letrados incorporados a la corporación.
La ceremonia sirvió para rendir homenaje a trayectorias consolidadas, ejemplo de compromiso con la defensa de los derechos y libertades, el respeto al ordenamiento jurídico y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La Junta de Gobierno subrayó la importancia de la vocación de servicio, la ética profesional y la dedicación constante que caracterizan a los profesionales reconocidos.
Medallas de Plata por 25 años de ejercicio
En esta edición, recibieron la Medalla de Plata y diploma acreditativo por sus 25 años de ejercicio profesional:
- Dª María Teresa Merlos García
- Dª María Carmen González Guardiola
- D. Ángel Vicente López Gómez
- Dª María Saray Muñoz Rico
- D. Jesús Martínez Pérez
- Dª María José Gómez Gomaríz
- D. Lorenzo Manuel Peñas Roldán
- D. José Miguel Belchí Rubio
- Dª Juana María López Jiménez
- D. Javier Cegarra Alemán
- Dª María Cano Hernández
- D. Pedro Antonio Vicente Egea
- Dª María del Mar Calabria Pérez
- D. José Molina Laveda
- D. Francisco José Cánovas Ibáñez
- Dª Cruz Inmaculada Talavera López
- D. José Antonio Hortelano Planes
- D. Diego Sanz de Andino de Ramón
- D. Carlos Mínguez Oliva
- D. Pascual Lorenzo García
El reconocimiento simboliza un cuarto de siglo de dedicación al ejercicio del Derecho en la Región de Murcia, con una labor constante en defensa de la ciudadanía.
La corporación destaca la ética y el compromiso con el Estado de Derecho en la Región de Murcia
Jura de nuevos colegiados
El acto incluyó también uno de los momentos más significativos para la profesión: la jura o promesa de los nuevos colegiados, que formalizan así su incorporación a la abogacía murciana.
Prestaron juramento o promesa:
- D. Álvaro Navarro Sánchez
- Dª Jenifer Egea García
- D. José Manuel Martínez Bernardo
- D. Pablo Cánovas Lorca
- D. Manuel Belando Rubio
- Dª María Cecilia Meseguer Durante
- Dª María Eugenia Blesa Fernández
- Dª Yasmina Karkach Ziani
- D. Andrés Silvente Bernal
- Dª Ana María Hernández Sánchez
Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial a Ana María Riquelme Marín con el 39º Premio San Raimundo de Peñafort.
Un acto cargado de emoción y compañerismo que reafirma el compromiso de la abogacía murciana con los valores que encarna San Raimundo de Peñafort: justicia, ética profesional y servicio a la sociedad. Con esta celebración, ICAMUR vuelve a poner en valor la excelencia y la vocación de quienes sostienen, día a día, el ejercicio del Derecho en la Región.
