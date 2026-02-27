El Colegio de la Abogacía de Murcia entrega las Medallas de Plata a 20 abogados por sus 25 años de ejercicio

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia (ICAMUR) ha celebrado una nueva jornada de la festividad de San Raimundo de Peñafortcon uno de sus actos más representativos: la entrega de Medallas de Plata a los colegiados y colegiadas que han alcanzado los 25 años de ejercicio profesional, así como la jura o promesa de los nuevos letrados incorporados a la corporación.

La ceremonia sirvió para rendir homenaje a trayectorias consolidadas, ejemplo de compromiso con la defensa de los derechos y libertades, el respeto al ordenamiento jurídico y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La Junta de Gobierno subrayó la importancia de la vocación de servicio, la ética profesional y la dedicación constante que caracterizan a los profesionales reconocidos.

Medallas de Plata por 25 años de ejercicio

En esta edición, recibieron la Medalla de Plata y diploma acreditativo por sus 25 años de ejercicio profesional:

Dª María Teresa Merlos García

Dª María Carmen González Guardiola

D. Ángel Vicente López Gómez

Dª María Saray Muñoz Rico

D. Jesús Martínez Pérez

Dª María José Gómez Gomaríz

D. Lorenzo Manuel Peñas Roldán

D. José Miguel Belchí Rubio

Dª Juana María López Jiménez

D. Javier Cegarra Alemán

Dª María Cano Hernández

D. Pedro Antonio Vicente Egea

Dª María del Mar Calabria Pérez

D. José Molina Laveda

D. Francisco José Cánovas Ibáñez

Dª Cruz Inmaculada Talavera López

D. José Antonio Hortelano Planes

D. Diego Sanz de Andino de Ramón

D. Carlos Mínguez Oliva

D. Pascual Lorenzo García

El reconocimiento simboliza un cuarto de siglo de dedicación al ejercicio del Derecho en la Región de Murcia, con una labor constante en defensa de la ciudadanía.

La corporación destaca la ética y el compromiso con el Estado de Derecho en la Región de Murcia

Jura de nuevos colegiados

El acto incluyó también uno de los momentos más significativos para la profesión: la jura o promesa de los nuevos colegiados, que formalizan así su incorporación a la abogacía murciana.

Prestaron juramento o promesa:

D. Álvaro Navarro Sánchez

Dª Jenifer Egea García

D. José Manuel Martínez Bernardo

D. Pablo Cánovas Lorca

D. Manuel Belando Rubio

Dª María Cecilia Meseguer Durante

Dª María Eugenia Blesa Fernández

Dª Yasmina Karkach Ziani

D. Andrés Silvente Bernal

Dª Ana María Hernández Sánchez

Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial a Ana María Riquelme Marín con el 39º Premio San Raimundo de Peñafort.

Noticias relacionadas

Un acto cargado de emoción y compañerismo que reafirma el compromiso de la abogacía murciana con los valores que encarna San Raimundo de Peñafort: justicia, ética profesional y servicio a la sociedad. Con esta celebración, ICAMUR vuelve a poner en valor la excelencia y la vocación de quienes sostienen, día a día, el ejercicio del Derecho en la Región.