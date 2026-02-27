La CHS defiende la seguridad de las presas y rechaza las advertencias del Gobierno regional: "Los expertos están aquí"

Además del anuncio del fin de las restricciones al regadío, la comparecencia previa a la Comisión de Desembalse de este viernes estuvo marcada por la expectación sobre otro asunto: la seguridad de las presas de la cuenca. En los últimos días, el Gobierno regional y el Grupo Popular en la Asamblea han alertado de posibles riesgos para la población por la supuesta falta de revisiones integrales, una crítica que ha derivado incluso en la petición de comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El responsable del organismo, Mario Urrea, respondió a estas cuestiones con un mensaje de tranquilidad y rechazó de nuevo acudir al Parlamento autonómico.

Urrea matizó de entrada el diagnóstico político sobre el estado de las infraestructuras hidráulicas. En este sentido, aseguró que no es correcto afirmar que las presas lleven décadas sin revisiones, ya que, según explicó, el personal técnico de la CHS realiza controles anuales que determinan las necesidades de mantenimiento ordinario y las actuaciones de mayor envergadura. La referencia a largos periodos sin revisión, sostuvo, se circunscribe a evaluaciones externas específicas, no a la supervisión técnica continua que se realiza desde el propio organismo.

El sistema tuvo un buen comportamiento durante las danas de 2019 y 2024

El presidente defendió que esos trabajos permiten detectar mejoras necesarias —como la sustitución de órganos de desagüe u otros elementos críticos— y programar inversiones. En este sentido, recordó que desde 2018 se han destinado alrededor de 86 millones de euros a actuaciones en presas de la demarcación, una cifra que, a su juicio, evidencia la existencia de una política de conservación activa. Frente a las advertencias sobre riesgos, afirmó que el mensaje que traslada a la ciudadanía es de "total tranquilidad" y aseguró que las infraestructuras "son seguras", aunque precisó que la revisión y mejora deben ser permanentes.

Como argumento, Urrea apeló al comportamiento del sistema durante episodios recientes de lluvias intensas, como las danas de 2019 y 2024 o el temporal más reciente. Según indicó, las presas respondieron adecuadamente, regulando caudales y evitando afecciones graves a la población, lo que consideró una prueba del correcto funcionamiento del sistema.

El presidente de la CHS, Mario Urrea, ha defendido este viernes la seguridad de las presas del Segura / L.O.

En relación con los planes de emergencia, el presidente detalló que la CHS tiene clasificadas 29 presas de titularidad estatal en el grupo de mayor riesgo potencial. De ellas, 20 disponen ya de su plan aprobado, mientras que las nueve restantes iniciarán el proceso de licitación en un plazo aproximado de dos meses si no se producen cambios. El objetivo, explicó, es completar la cobertura conforme al calendario técnico previsto.

Faltan 9 planes de emergencia para presas estatales que se licitarán en dos meses

Urrea también enumeró actuaciones concretas en marcha o previstas a corto plazo. Entre ellas citó mejoras en órganos de desagüe en el embalse Alfonso XIII, trabajos en el Azud de Ojós para reforzar la impermeabilización y otras intervenciones en infraestructuras como La Pedrera. Asimismo, mencionó una actuación relevante del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en la renovación de elementos de desagüe de fondo, con una inversión cercana a ocho millones de euros. Todas estas actuaciones, subrayó, forman parte del trabajo ordinario de los ingenieros de explotación, que cada año elaboran programas de conservación y reposición de equipos.

Ante las críticas de que las revisiones serían insuficientes, el presidente defendió el criterio técnico interno y evitó entrar en confrontación directa con las valoraciones técnicas externas, en referencia, entre otros, al ingeniero de caminos, canales y puertos, Jesús Contreras. En cualquier caso, aseguró que los expertos responsables del seguimiento de las presas son los propios profesionales del organismo y que sus informes son los que determinan las prioridades de actuación.

La polémica política también se trasladó al ámbito institucional. Preguntado por la petición para que comparezca en la Asamblea Regional, Urrea reiteró su negativa y explicó que, como funcionario de la Administración General del Estado, no le corresponde acudir a parlamentos autonómicos —"sea Asamblea Regional, Generalitat u otro órgano territorial"— y avanzó que remitirá la respuesta habitual en este tipo de solicitudes.

Con todo, el presidente insistió en separar el debate político de la gestión técnica y reconoció que existen actuaciones pendientes y necesidades de mejora, pero defendió que forman parte del ciclo normal de explotación de infraestructuras complejas y no implican un riesgo para la población. El mensaje central, reiteró, es que la seguridad está garantizada y que la inversión continuará para reforzarla. Por último, recordó que en este momento la Confederación está trabajando en el Cenajo con "una muy importante de casi 8 millones de euros en el que vamos estamos procediendo a la renovación de los órganos de desagüe de fondo".

Noticias relacionadas

La rueda de prensa permitió a Urrea responder las fuertes críticas de los últimos días por parte del PP regional con un argumentario técnico, con la esperanza de despejar las dudas sobre la seguridad de las presas, un asunto que, pese a todo, previsiblemente seguirá presente en el debate público en las próximas semanas.