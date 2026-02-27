La CHS avala estudiar el Júcar-Vinalopó para aliviar los acuíferos del Altiplano

Las reivindicaciones del Gobierno regional para impulsar el trasvase Júcar-Vinalopó y pedir una moratoria al cierre de los acuíferos sobreexplotados —una cuestión que afecta especialmente a los regantes del Altiplano, sin acceso al agua del Tajo-Segura— se han intensificado en los últimos meses. En ese contexto, la Confederación Hidrográfica del Segura ha explicado este viernes su posición y ha tratado de rebajar la inquietud del sector.

El presidente del organismo, Mario Urrea, confirmó que la posibilidad de recurrir a la infraestructura del Júcar-Vinalopó figura en los documentos iniciales del próximo plan hidrológico y que la propuesta está coordinada con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Aunque la Confederación dispone de autonomía técnica, subrayó que "todo lo que planteamos… está hablado con el Ministerio".

La CHS es consciente, explicó, de que la conexión puede servir para mejorar el estado de las aguas subterráneas en los acuíferos compartidos con la demarcación del Júcar, uno de los principales argumentos del Ejecutivo que preside Fernando López Miras y de los regantes del Altiplano. La infraestructura permitiría aportar recursos superficiales y acelerar la recuperación de masas de agua sometidas a años de presión.

Urrea quiso además enviar un mensaje de tranquilidad ante el temor al cierre de pozos. El responsable de la Confederación recalcó que no está prevista una disminución de extracciones en la cuenca del Segura en los acuíferos compartidos, ya que las limitaciones se concentran en la parte del Júcar, donde se están clausurando sondeos para corregir la sobreexplotación. El objetivo, sostuvo, es favorecer la recuperación progresiva y, si es posible, acortarla con la llegada de nuevos volúmenes.

Todavía es pronto para saber el alcance definitivo del proyecto, advierte la CHS

El planteamiento, no obstante, se encuentra en una fase inicial. La inclusión del Júcar-Vinalopó forma parte del esquema provisional de temas importantes del plan de cuenca y deberá someterse al proceso de alegaciones. A partir de esas aportaciones se decidirá el alcance definitivo de la medida, lo que deja margen para el debate político y territorial que en las últimas semanas ha ganado intensidad.

Resistencia desde Alicante

Cabe destacar que la extensión de este trasvase al Altiplano murciano ha encontrado cierta resistencia, de momento no muy dura, entre los regantes alicantinos, que defienden que antes de pensar en esa conexión se debería consolidar la infraestructura, que todavía requiere inversiones de entre 80 y 100 millones de euros, entre otras cosas, en fotovoltaicas para garantizar su viabilidad. Sin embargo, una vez que se logre y la obra esté plenamente operativa no ven con malos ojos que se estudie el envío de caudales a la Región de Murcia.

Las declaraciones del presidente de la CHS llegan después de que el Gobierno regional y las organizaciones de regantes reclamaran alternativas al cierre de acuíferos previsto para 2027 y defendieran la extensión del Júcar-Vinalopó. Frente a ese escenario, la Confederación insiste en que la planificación busca compatibilizar la recuperación ambiental con la continuidad de la actividad agrícola.

Así, el organismo reconoce el papel potencial del Júcar-Vinalopó como herramienta de apoyo, pero sitúa la decisión final en el marco del proceso técnico de planificación, donde las alegaciones y el consenso sectorial marcarán el rumbo de una de las cuestiones hídricas más sensibles del sureste.

Una fotovoltaica para abaratar el coste

El Boletín Oficial del Estado ha sacado esta semana a información pública el anteproyecto de la central fotovoltaica prevista en la estación de bombeo de Moixent (Comunidad Valenciana), vinculada al sistema Júcar-Vinalopó. La planta, promovida por Acuamed y coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, servirá para generar energía renovable con la que impulsar el agua del trasvase y abaratar su coste para riego, uno de las condiciones de los regantes alicantinos para aceptar la extensión del trasvase a la Región. El expediente, con impacto ambiental y parcelas afectadas, podrá consultarse durante 30 días.