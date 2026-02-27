Las Torres de Cotillas
Arteca comercializa una nueva superficie logística en el Parque Empresarial Los Cármenes
La consultora inmobiliaria murciana, en alianza con TPF Consulting, ha iniciado la comercialización en exclusiva de 31.500 metros cuadrados de suelo logístico impulsado por Eora
El mercado inmologístico suma y sigue en la Región de Murcia. Arteca (www.artecadesarrollos.es) apuntala su estrategia de comercialización de plataformas logísticas La plataforma de gestión e inversión inmobiliaria ha cerrado un acuerdo con la promotora Eora para comercializar suelo en el nuevo desarrollo de Los Cármenes en Las Torres de Cotillas (Murcia). La compañía, liderada por varios exconsultores de Cbre, han logrado en apenas meses cerrar operaciones por valor de 20 millones de euros, especializándose en sectores industrial y retail.
El Parque empresarial Los Cármenes de Las Torres de Cotillas es uno de los referentes logísticos de mayor proyección en la Región de Murcia. Se trata de un entorno industrial ya consolidado, con la presencia de grandes firmas como Fripozo, Grifols, Linasa, Consum, Forquisa, Lineage, Sonoco, Golden Foods y Marvimundo. Es, además, un enclave privilegiado por su conectividad, estratégicamente situado junto a la autovía del Arco Noroeste de Murcia, a apenas 11 Kilómetros de la ciudad de Murcia, con acceso directo a la A-7 y A-30 y muy próximo al Aeropuerto Internacional de Corvera.
El proyecto logístico comercializable se realizará sobre una parcela unida al municipio de Las Torres de Cotillas mediante un paseo peatonal, que cuenta con el planeamiento ya aprobado y con conexión eléctrica garantizada. Está pendiente la ejecución de las obras de urbanización, que podrán ejecutarse simultáneamente a la edificación.
Se trata de un desarrollo de usos mixtos que combina zona comercial, multifuncional, de negocios y zona pública. Representa una oportunidad única para empresas de múltiples sectores como industria, logística, oficinas, audiovisual, servicios y comercio.
La superficie total comercializable es de 31.500 metros cuadrados, con una altura máxima permitida de hasta 20 metros para uso logístico e industrial. El proyecto dispone, además, de una fachada de 400 metros a dos calles principales, perfecto para espacios versátiles y adaptables a usos diversos.
La calidad del proyecto y la garantía en la comercialización de Arteca Desarrollos y TPF Consulting configuran una gran oportunidad para empresas de distintos sectores que quieran integrarse en este nuevo centro estratégico que pretende convertirse en un gran referente económico del sureste de España.
