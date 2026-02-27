Antelo rechaza dimitir, niega errores y cuestiona la decisión de la dirección nacional

El dirigente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha rechazado presentar su dimisión, ha asegurado que no ha cometido "ningún error grave", y ha defendido su continuidad como diputado autonómico mientras valora los siguientes pasos.

En una entrevista en OndaCero, ha explicado que habló con Abascal, quien le planteó la posibilidad de ser candidato, pero aseguró que no entendía que ello implicara su dimisión como presidente provincial. A su juicio, el cese es una decisión que corresponde a la dirección, pero dimitir supondría asumir una responsabilidad que rechaza.

El ya exlíder provincial ha afirmado no entender los motivos de su relevo, especialmente en un contexto en el que, según ha dicho, el partido mejoraba sus expectativas electorales en la Región de Murcia y podía aspirar a convertirse en la primera fuerza política.

"Si he cometido algún error, que se diga", vino a señalar, al tiempo que ha reivindicado su gestión y el crecimiento orgánico logrado en los últimos años.

Antelo ha establecido una diferencia entre "lealtad" y "sumisión", y ha defendido que la primera consiste en decir la verdad, mientras que la segunda implica aceptar cualquier instrucción sin opinión propia. "No he nacido para eso", ha asegurado, en alusión a su negativa a presentar la dimisión, ya que, a su juicio, dimitir implicaría reconocer una falta que niega haber cometido.

Antelo ha evitado profundizar en las discrepancias, aunque ha reconocido que en el partido debe haber "anchura de miras" y espacio para diferentes formas de expresar las ideas.

Sobre su futuro inmediato, ha confirmado que mantiene el acta de diputado autonómico y que su intención es cumplir los compromisos adquiridos, especialmente los acuerdos presupuestarios en marcha. "Todas las opciones están encima de la mesa", ha afirmado, aunque ha insistido en que ahora su prioridad es terminar el trabajo iniciado.