Abascal evita pronunciarse sobre la crisis de Vox en Murcia: "Ni traiciones, ni ambiciones me distraerán para que Sánchez deje el poder"
El líder del partido insiste en que su prioridad es "que el aprendiz de tirano deje el poder"
E.P.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha referido este viernes a la situación que vive su partido en la Región de Murcia tras la dimisión en bloque de la cúpula para forzar la salida del portavoz, Juan José Antelo. "Ni traiciones, ni ambiciones me distraerán para que el aprendiz de tirano deje el poder", ha destacado en referencia a su objetivo de lograr sacar al presidente, Pedro Sánchez, de La Moncloa.
Abascal ha insistido, durante una visita al municipio de Tordesillas, en Valladolid, para arropar al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ante las elecciones del próximo 15 de marzo, en que su formación mantiene una batalla "contra un gobierno corrupto y contra un gobierno enemigo de los intereses de España".
Según ha advertido, esta lucha "aún no está ganada" ante un Ejecutivo que "puede cometer auténticas fechorías", un argumento con el que ha eludido pronunciarse sobre la situación de su partido en Murcia. "No hay absolutamente nada que vaya a desviar mi atención del cumplimiento de mis obligaciones, ni que vaya a distraerme de mi principal misión, que es la de lograr que el aprendiz de tirano abandone el poder", ha subrayado el líder de Vox.
En este sentido, ha asegurado que no va a incumplir sus responsabilidades con las personas que confían en su partido y ha rechazado que le afecten las "campañas orquestadas con argumentarios idénticos" o las supuestas estrategias realizadas "a la limón desde Génova y Ferraz". "No hay absolutamente nada que me vaya a distraer del cumplimiento de mis obligaciones. Absolutamente nada", ha concluido.
