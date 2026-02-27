Más de 15 millones para rehabilitar energéticamente 900 viviendas en San Javier

San Javier será el municipio donde se realice la mayor inversión en rehabilitación energética de la Región de Murcia con 15.789.802 euros en ayudas concedidas que han beneficiado a 902 viviendas. Estas subvenciones, financiadas con fondos europeos Next Generation, contribuyen a la modernización del parque edificatorio y a la reducción del consumo energético en el ámbito residencial.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, acompañado del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, visitó hoy en La Manga (San Javier), el residencial Neptuno, uno de los edificios beneficiados, que ha conseguido una subvención superior a los 3,2 millones de euros para 164 viviendas.

El residencial Neptuno consta de cuatro bloques de edificios de diferentes alturas que van desde los dos pisos hasta las 12 plantas. La intervención que se está realizando consiste en implementar medidas para mejorar la eficiencia energética, como cambios en la fachada para mejorar el aislamiento térmico exterior y sustitución de todas las ventanas.

Además, se va a instalar energía fotovoltaica y se van a sustituir los aparatos de climatización existentes por otros más eficientes con el fin de reducir la huella de carbono generada por los edificios. El proyecto también ha incluido trabajos de conservación dirigidos a garantizar la seguridad, durabilidad y mantenimiento del inmueble.

Durante la visita, el consejero destacó que “tras la rehabilitación este residencial reducirá el consumo de energía primaria no renovable en un 65 por ciento, lo que demuestra que estas ayudas son una herramienta clave para avanzar hacia un modelo residencial más eficiente y sostenible”.

García Montoro subrayó que “estas ayudas tienen un triple impacto positivo: mejoran la eficiencia energética del parque residencial y su comportamiento ambiental, reducen la factura energética de las familias y generan actividad económica en el sector de la construcción”.

La Consejería de Fomento ha concedido ayudas por valor de 43 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética del parque residencial, beneficiando a 2.264 familias de 20 municipios de la Región de Murcia. Con estas subvenciones se financian actuaciones sobre la globalidad del edificio, como el aislamiento de fachadas, cubiertas y cerramientos o la mejora de los sistemas de refrigeración.

El titular de Fomento remarcó que el Gobierno regional “seguirá impulsando la rehabilitación energética del parque edificatorio como una de las líneas estratégicas de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible”, y recordó que las ayudas pueden cubrir entre el 40 y el 80 por ciento del coste de la actuación, en función del ahorro energético conseguido.

Actuaciones destacadas en San Javier

El municipio de San Javier concentra algunas de las actuaciones de mayor envergadura de la Región. En total, se han concedido ayudas a 15 actuaciones, lo que representa el 35 por ciento del presupuesto total concedido y el 39,37 por ciento de todas las familias beneficiadas de la Región de Murcia.

Entre las intervenciones más relevantes figuran el residencial Hawaii, con una ayuda de 4.831.457 euros para 250 viviendas, y el edificio Marina Sol, también en La Manga, que ha recibido 2.267.810 euros para 254 viviendas. Junto a estos grandes complejos residenciales, el programa incluye otras ocho actuaciones en edificios de entre 18 y 36 viviendas, así como cuatro viviendas unifamiliares.

Estas subvenciones exigen que las intervenciones permitan reducir al menos un 30 por ciento el consumo de energía primaria no renovable del edificio y una disminución de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de entre el 25 y el 35 por ciento, según la zona climática del inmueble.