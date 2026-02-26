Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis en Vox: dimite en bloque la dirección regional para hacer caer a Antelo

Con esta decisión, provocada por un "profundo desacuerdo con la gestión" del hasta ahora presidente, Abascal toma las riendas

Abascal y Antelo, en un acto de Vox

Abascal y Antelo, en un acto de Vox / E.P.

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia ha dimitido en pleno este jueves por la noche "por un profundo desacuerdo con la gestión de José Ángel Antelo", afirman desde la formación.

El objetivo de esta decisión es permitir que la dirección nacional del partido tome las riendas y resuelva una "grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos", explican.

Esta era una de las posibilidades que se barajaban para provocar la salida de José Ángel Antelo del Comité Ejecutivo Provincial. El CEP lo forman, además del presidente (Antelo), la vicepresidenta, Lourdes Méndez; la secretaria, Carmen Menduiña; el responsable de Relaciones Institucionales, Antonio Martínez Nieto; el encargado de Intermunicipal, Antonio Martínez Sánchez; y la responsable de Organización Territorial, Aida Peñalver.

El aparato habla de una "grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos"

Cesando todos al mismo tiempo, el CEP desaparece y el partido puede imponer una gestora sin necesidad de que Antelo presente su dimisión por sí mismo.

Este movimiento se produce 24 horas después de que la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluis, aterrizara en la Asamblea Regional de Murcia para trasladarle al también portavoz parlamentario su intención de retirarle sus funciones orgánicas. En principio, le dijo que el presidente nacional, Santiago Abascal, le quería fuera del CEP, pero que podría continuar en la Portavocía parlamentaria.

En principio, se le trasladó que podría continuar en la Portavocía parlamentaria

Desde entonces, Antelo se encontraba reflexionando sobre su futuro y sobre si acatar sin rechistar las órdenes de la formación o luchar, como está haciendo Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. A la dirección nacional, sin embargo, parece habérsele acabado la paciencia.

Sin Antelo dirigiendo el partido, quedan en el aire importantes negociaciones que se estaban llevando a cabo o que debían empezar pronto en la Región de Murcia, como son la reforma de la Ley del Mar Menor, la futura Ley de Vivienda Asequible y los Presupuestos del presente año.

Desde la dirección nacional aún no se ha desvelado el nombre del sustituto de Antelo.

TEMAS

