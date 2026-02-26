Estos son los ocho restaurantes que participarán en el campeonato regional de tapas 2026

Ya casi está aquí. El campeonato regional de tapas 2026, organizado por la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú), se celebrará este lunes 2 de marzo en el Centro de Cualificación Turística (CCT), ubicado en Murcia.

El campeonato cuenta con la colaboración con 1001 Sabores - Región de Murcia y se desarrollará en una única fase, dentro de los actos de celebración del día mundial de la tapa. La tapa ganadora recibirá un premio de 1.000 euros y será la representante murciana en el campeonato de tapas y pinchos 2027 de Hostelería de España.

En esta edición, además, el certamen se fusiona con el concurso “Mejor Tapa del Año” organizado por Estrella de Levante, otorgando al ganador ambas distinciones.

“Eventos como este, que ya está consolidado, fortalecen nuestra marca gastronómica. La Región de Murcia es tierra de producto, de tradición y de innovación, y este certamen es el mejor escaparate para demostrarlo”, subraya el presidente de HoyTú, Bartolomé Vera.

Los ocho restaurantes participantes

Un campeonato en el que participarán ocho establecimientos: Arrea Restaurante (Puerto Lumbreras), La Tasca de Noah (Calasparra), La Gamberra Burger (Lorca), Restaurante Torremolinos (Murcia), Parloteo de la Cava (Lorca), Alta Costura (Murcia), Casa Victoria (Bullas) y La Posada de los Habaneros (Cartagena).

Cada concursante dispondrá de 30 minutos para la elaboración y emplatado de una receta creativa que represente productos regionales o locales. El jurado, compuesto por profesionales de prestigio del ámbito gastronómico y hostelero, valorará varios criterios: adecuación al formato tapa, sabor y textura, originalidad, presentación, viabilidad económica, uso de producto autóctono y propuesta de maridaje.

Además, el ganador se hará merecedor de participar gratuitamente en una feria gastronómica y de tener presencia destacada en la Fiesta de la Hostelería y del Turismo de HoyTú.