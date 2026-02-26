Sarampión a las puertas de la Región: Salud Pública extrema la vigilancia

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha extremado la vigilancia frente al sarampión, una de las enfermedades con mayor tasa de contagio y cuyos casos se están disparando en España y otros países en los últimos años. Los recientes brotes detectados en Alicante y la transmisión comunitaria que se ha registrado en varias autonomías, como es el caso de Madrid, ha llevado a los especialistas a centrar sus miradas en esta infección.

"Epidemiología está atenta ante los casos aparecidos en Alicante, ya que incluso uno de ellos se ha detectado en Orihuela", reconoce el director general de Salud Pública de la Consejería de Salud murciana, José Jesús Guillén.

La cercanía con la provincia vecina y los más de treinta contagios confirmados en el brote de origen laboral, cuyos casos ya han llegado a Elche, Elda y Torrevieja, mantiene vigilantes a las autoridades sanitarias, que intentan evitar que la enfermedad dé el salto a la Región de Murcia.

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Además, puede llegar a convertirse en una enfermedad grave si surgen complicaciones, llevando incluso a la muerte.

Hace apenas unas semanas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitaba a España el estatus de país libre de sarampión tras más de un año de transmisión continuada del virus. El repunte de casos desde 2024, junto con varios brotes en distintas comunidades autónomas, ha evidenciado brechas en la cobertura vacunal y un aumento de importaciones de casos desde otros países.

José Jesús Guillén: "En la Región hay cierta transmisión, pero es baja"

Pese a la situación nacional, la Región se escapa de momento de esta escalada de contagios y en lo que va de 2026 únicamente se ha notificado un caso sospechoso en Murcia que se ha calificado como probable ante la clínica y debido a que era contacto en un brote originado en la Comunidad Valenciana. Por ello, "se tomaron las medidas de control de contactos, que es la medida más importante para evitar la transmisión", señalan desde la Consejería.

Los casos de sarampión están aumentando. / L.O.

118 casos sospechosos en lo que va de año

La situación en España se enmarca en un resurgimiento global del sarampión, impulsado por descensos en la vacunación tras la pandemia, mayor movilidad internacional y circulación intensa del virus en otras regiones. En 2024 se confirmaron 227 casos de sarampión en nuestro país y en 2025 la cifra aumentó a 397, mientras que el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid cifra en 118 los casos sospechosos de sarampión notificados este 2026, hasta el pasado 15 de febrero, uno de ellos en la Región de Murcia.

Por territorios, la autonomía que presenta más contagios este ejercicio es Comunidad Valenciana, con 55; seguida de Madrid, con 25; Canarias, con 24; Cataluña, con 5; y Andalucía, con 4 casos sospechosos.

José Jesús Guillén afirma que "la Región de Murcia se encuentra en una situación mantenida durante los años 2024 y 2025, con cuatro casos confirmados de sarampión en cada una de las anualidades, pese al aumento nacional" y aunque reconoce que en la comunidad "hay cierta transmisión", sostiene que esta es baja, ya que cuando se detecta un caso se hace un control exhaustivo del entorno y los contactos para iniciar la vacunación si no han completado la pauta de dos dosis, cortando la transmisión.

Genoveva Yagüe: "La medida más efectiva contra el sarampión es la vacunación"

Mayor vigilancia desde Atención Primaria

Una de las medidas de control que se han tomado desde la Dirección General de Salud Pública es el envío masivo de una circular a todos los profesionales de los centros de Atención Primaria "para que extremen la vigilancia del sarampión y estén atentos a los síntomas característicos de esta infección", ya que al darse pocos casos en la Región de Murcia muchos profesionales no suelen tener presente esta enfermedad a la hora de diagnosticar a los pacientes y no estén tan atentos ante las posibles sospechas, explica Guillén.

Ante la nueva realidad, la jefa del servicio de Microbiología del Hospital Virgen de la Arrixaca, Genoveva Yagüe, señala que en la Región de Murcia "no tenemos la sensación de que haya una situación preocupante" por los pocos casos que se han dado hasta el momento, "pero hay que estar vigilante".

La especialista insiste en que el sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas que existen, por lo que es necesario estar atento a síntomas como son la fiebre; la aparición de manchas pequeñas en la boca; tos; y manchas en la piel que suelen aparecer entre tres y seis días después de la fiebre.

Sobre prevención, la doctora Yagüe sostiene que la medida más efectiva contra el sarampión es la vacunación, que en la Región de Murcia se administra en el calendario infantil con la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) en dos dosis: a los 12 meses y a los 4 años. En este caso, dice que los niveles de inmunización necesarios en la población para que el virus no circule es que haya una cobertura vacunal del 95%, muy cercana a la que se da en la Región de Murcia.

Preguntada sobre los hechos que pueden haber llevado a este repunte de casos, cuando en 2016 se llegó a plantear la eliminación de la enfermedad, la jefa de Microbiología de la Arrixaca cree que puede deberse a las "brechas de población", con un aumento de población inmigrante y de las personas que no han completado la segunda dosis de vacunación.

Por ello, el Ministerio de Sanidad ha informado de que trabaja ya en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, reforzando la vigilancia epidemiológica y las campañas de captación de personas no vacunadas.

Cada enfermo de sarampión puede contagiar a 18 personas

El sarampión está considerada una de las enfermedades más contagiosas, ya que cada enfermo puede llegar a infectar a entre 12 y 18 personas, unas cifras muy superiores a otras enfermedades infecciosas como pueden ser la gripe o el covid, según explica la jefa del servicio de Microbiología del Hospital Virgen de la Arrixaca, Genoveva Yagüe. En el caso de enfermos que vivan en entornos con otras personas no protegidas o vacunadas, la probabilidad de contagio en la familia puede llegar al 90%.

De ahí la importancia en el control y detección precoz de los casos, ya que esto permite cortar la cadena de contagios.

El sarampión está considerada una enfermedad de declaración obligatoria (EDO), de ahí que los médicos estén obligados a comunicar los casos sospechosos a Epidemiología con el fin de que se inicie el procedimiento y las medidas de control del entorno y los contactos.