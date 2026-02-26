Rubira defiende que el programa contra los nitratos "reduce al máximo" la carga para los pequeños agricultores

La carga burocrática que acompañará al futuro programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos centró este jueves parte de la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea Regional de Murcia. La iniciativa, planteada por Vox, puso el foco en el impacto que las nuevas obligaciones administrativas pueden tener sobre el pequeño agricultor, en un debate que evidenció el choque entre la crítica a la complejidad normativa y la defensa del Ejecutivo de que el plan se está simplificando durante su tramitación.

El diputado de Vox Pascual Salvador preguntó directamente si la burocracia derivada del plan —tanto el general para la Región como el específico del Campo de Cartagena— "permitirá sobrevivir al pequeño agricultor". Desde el Gobierno, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, respondió de entrada que el Ejecutivo trabaja para "reducir al máximo la burocracia que soportan los agricultores, en especial los pequeños y de manera específica en este asunto".

"No se van a cargar los nitratos, se van a cargar a los agricultores", advierte Vox

En su intervención, Pascual Salvador reprochó que el documento en elaboración suponga, a su juicio, una exigencia superior a la de otras comunidades. El parlamentario habló de un plan con "la mayor carga burocrática de toda España" y lo definió como "un mamotreto", al comparar el borrador murciano con los de otros territorios.

El diputado enumeró obligaciones que considera excesivas —registros adicionales, analíticas más frecuentes, sondas de humedad o periodos de exclusión— y sostuvo que todo ello generará costes y pérdida de rentabilidad. "Da la sensación que en vez de cargarse los nitratos se quieren cargar a nuestros agricultores", afirmó, pidiendo a la consejera que rectifique tras las alegaciones presentadas durante la exposición pública.

Un programa aún en tramitación

En su réplica, Rubira situó el debate en el marco normativo europeo y estatal que regula estos programas y subrayó que el documento aún no está cerrado. La consejera recordó que tanto el plan regional como el específico para el Campo de Cartagena "están en tramitación y ya han pasado varios procesos de exposición pública", el último finalizado "hace tan solo unos días". La consejera detalló que los técnicos analizan ahora las alegaciones —"más de 100"— con el objetivo de incorporar las que sean viables.

La consejera Sara Rubira, durante uno de sus intervenciones este jueves en la sesión de control en la Asamblea Regional. / L.O.

Ese proceso, defendió, ha servido para introducir ajustes y simplificaciones. Según Rubira, durante la tramitación se han incorporado "todas las simplificaciones que a nivel europeo y a nivel estatal se han aprobado" junto con observaciones de organizaciones agrarias y otros organismos, con la premisa de "reducir al máximo la burocracia para las pequeñas explotaciones y el pequeño agricultor".

La consejera ofreció algunos ejemplos concretos de esos cambios. En este sentido, indicó que se han reducido, desde la primera versión del borrador, el número de registros obligatorios para el control de parámetros fijados por la normativa estatal. También señaló que el último borrador ya incluye exenciones para explotaciones muy pequeñas: "Las explotaciones agrícolas de dimensión inferior a 0,3 UTAS (unidad de medida utilizada para expresar los datos de trabajo en una explotación agraria), asimilables a huertos familiares, no estarán sometidas a control para evitar esa carga administrativa excesiva".

El plazo de información pública finalizó el pasado 4 de febrero

En el caso del secano, Rubira aseguró que se han elevado los umbrales que obligan a realizar analíticas de suelo. De este modo, dijo, no estarán obligados a hacerlas "aquellos agricultores que tengan menos de 20 hectáreas de un mismo cultivo", lo que —sostuvo— reduce tanto burocracia como costes.

Más mejoras en ciernes

La titular de Agricultura insistió en que el plan sigue abierto a modificaciones dentro de los límites legales. Tras recordar que el plazo de información pública concluyó el 4 de febrero, reiteró el compromiso de seguir introduciendo mejoras: "Yo le garantizo que se hará todo, todo lo posible por seguir atendiendo aquellas solicitudes que faciliten el trabajo a los agricultores y a los ganaderos, especialmente a los pequeños agricultores. Siempre, siempre, le insisto, dentro de los límites que marca la norma".

Noticias relacionadas

El intercambio dejó así una fotografía de un programa aún en fase decisiva, con el Gobierno defendiendo que ya se está simplificando y la oposición alertando de que la carga administrativa puede comprometer la viabilidad de parte del sector.