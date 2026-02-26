Plante en el Campus de Ciencias de la Salud por el mal estado y la falta de seguridad del aparcamiento

Los alumnos que cursan titulaciones sanitarias y acuden cada día del Campus de Ciencia de la Salud de la Universidad de Murcia (UMU), en El Palmar, han dicho 'basta ya' ante la situación de deterioro y la inseguridad que viven continuamente en el aparcamiento de las instalaciones universitarias, lo que les ha llevado a convocar una manifestación el próximo 5 de marzo para denunciar el estado de la zona de estacionamiento de vehículos y la falta de respuesta por parte de sus responsables.

En este campus se encuentran las titulaciones de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Odontología, lo que hace que unos 3.000 estudiantes hagan uso del aparcamiento cada día, así como docentes y personal de administración y servicios.

Los representantes de los alumnos explican que el aparcamiento presenta numerosos baches, zonas embarradas y acumulación de charcos cuando llueve, además de un terreno gravemente deteriorado, con surcos y zanjas creados por el paso del agua, lo que supone un riesgo constante para los vehículos y conductores.

Ante el mal estado de la zona, el pasado mes de noviembre presentaron durante la reunión ordinaria del Claustro Universitario más de 1.500 quejas y unas 150 pruebas visuales, aportadas por los propios estudiantes. No obstante, afirman que en este tiempo no se ha ofrecido una solución acorde y eficaz, ya que la única medida planteada ha sido el relleno de los huecos con tierra como actuación provisional, "una intervención claramente insuficiente, ya que, tras cada episodio de precipitaciones, los baches reaparecen, perpetuando el problema", afirman.

Robos e inseguridad

A las molestias continuas que tienen que soportar los alumnos de Ciencias de la Salud de la UMU por el mal estado del aparcamiento se unen los problemas de seguridad que se dan en este mismo espacio. Los estudiantes denuncian recientes episodios de robos, actos vandálicos y una alarmante falta de seguridad, agravada por la "pésima iluminación" y la ausencia de vigilancia, "lo que convierte el aparcamiento en un espacio especialmente inseguro en horarios nocturnos"

Por todo ello, exigen una actuación inmediata, integral y definitiva, que contemple la reurbanización completa del aparcamiento, la mejora de la iluminación y el refuerzo de la seguridad, garantizando así condiciones dignas, seguras y acordes a un campus universitario de referencia.

Los convocantes señalan que "la manifestación busca visibilizar una problemática cronificada y reclamar una respuesta firme por parte de la Universidad y de las administraciones competentes, con el fin de poner fin a una situación que consideran insostenible e impropia de una institución pública de educación superior".