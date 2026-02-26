Consejo de Gobierno
Ovejas bombero contra la despoblación y los incendios forestales en la Región de Murcia
La Comunidad financia con casi un millón de euros un proyecto de bioeconomía forestal en los municipios que han perdido habitantes
La lucha contra la protección y la despoblación en el medio rural murciano incorpora una fórmula tan innovadora como llamativa: el uso del pastoreo para prevenir incendios. La iniciativa, conocida como 'ovejas bombero', forma parte de un paquete de acciones de bioeconomía forestal financiado con casi un millón de euros y dirigido a revitalizar territorios que han perdido habitantes en los últimos años.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, informó tras la reunión del Consejo de Gobierno de la aprobación de una subvención de 988.008 euros destinada a la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (PROFOMUR). El objetivo, explicó, es financiar intervenciones en 16 municipios y zonas rurales afectadas por el reto demográfico mediante iniciativas vinculadas a la bioeconomía forestal.
Según detalló, la medida se enmarca en la estrategia regional para mejorar la calidad de vida en entornos rurales y dinamizar su economía. En palabras del portavoz, "el objetivo es claro, incentivar la actividad económica mediante el desarrollo de iniciativas que mejoren la gestión y el uso sostenible de los recursos forestales en zonas de declive demográfico".
La Comunidad quieren incentivar la actividad económica en zonas de declive demográfico
El proyecto se desplegará en localidades con menos de 5.000 habitantes o que han perdido población, entre ellas Abanilla, Abarán, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla y las pedanías altas de Lorca.
El plan contempla ocho líneas de actuación. Una de las principales es el aprovechamiento sostenible de biomasa forestal en Bullas, Caravaca, Cehegín, Lorca y Moratalla, zonas con elevada acumulación de combustible vegetal. Esta intervención pretende, además de generar actividad económica, reducir el riesgo de incendios.
Se detectarán y promoverán oportunidades laborales y turísticas en áreas forestales
Otra de las medidas introduce una experiencia inédita en la región: el apoyo a la ganadería extensiva como herramienta de prevención. El Ejecutivo plantea utilizar el pastoreo para limpiar el monte y disminuir la carga combustible. "Es la primera vez que vamos a poner en marcha una experiencia de este tipo conocida como ovejas bombero", señaló Ortuño, que situó su aplicación en el entorno de Caravaca, Lorca y Moratalla para "reducir, de forma natural, los incendios forestales".
El proyecto también impulsa el turismo en áreas forestales mediante visitas a fincas donde se desarrolla el pastoreo, con el fin de ofrecer una experiencia educativa y singular a los visitantes y diversificar la economía local.
Prevención, restauración y empleo
Otra línea se centra en la actividad económica vinculada a la prevención y restauración tras incendios, con actuaciones previstas en Caravaca, Moratalla y las diputaciones de Jarales y Umbrías, en Lorca. Se crearán áreas de seguridad en carreteras, caminos y entornos de viviendas, además de promover la recuperación de zonas afectadas por el fuego, como territorios de Moratalla y la Sierra de Almirez, cerca de Zarcilla de Ramos.
El paquete se completa con medidas de digitalización para detectar oportunidades laborales, formación y fortalecimiento de pymes del ámbito forestal, así como acciones de comunicación y sensibilización ambiental. En conjunto, el Gobierno regional busca que la bioeconomía forestal funcione como palanca contra la despoblación, generando empleo, reduciendo riesgos ambientales y revalorizando el monte como recurso económico y social.
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
- La Región de Murcia se prepara para el Trío de Eclipses: dónde verlos y cuándo llegará cada fenómeno