Ovejas bombero contra la despoblación y los incendios forestales en la Región de Murcia

La lucha contra la protección y la despoblación en el medio rural murciano incorpora una fórmula tan innovadora como llamativa: el uso del pastoreo para prevenir incendios. La iniciativa, conocida como 'ovejas bombero', forma parte de un paquete de acciones de bioeconomía forestal financiado con casi un millón de euros y dirigido a revitalizar territorios que han perdido habitantes en los últimos años.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, informó tras la reunión del Consejo de Gobierno de la aprobación de una subvención de 988.008 euros destinada a la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (PROFOMUR). El objetivo, explicó, es financiar intervenciones en 16 municipios y zonas rurales afectadas por el reto demográfico mediante iniciativas vinculadas a la bioeconomía forestal.

Según detalló, la medida se enmarca en la estrategia regional para mejorar la calidad de vida en entornos rurales y dinamizar su economía. En palabras del portavoz, "el objetivo es claro, incentivar la actividad económica mediante el desarrollo de iniciativas que mejoren la gestión y el uso sostenible de los recursos forestales en zonas de declive demográfico".

La Comunidad quieren incentivar la actividad económica en zonas de declive demográfico

El proyecto se desplegará en localidades con menos de 5.000 habitantes o que han perdido población, entre ellas Abanilla, Abarán, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla y las pedanías altas de Lorca.

El plan contempla ocho líneas de actuación. Una de las principales es el aprovechamiento sostenible de biomasa forestal en Bullas, Caravaca, Cehegín, Lorca y Moratalla, zonas con elevada acumulación de combustible vegetal. Esta intervención pretende, además de generar actividad económica, reducir el riesgo de incendios.

Se detectarán y promoverán oportunidades laborales y turísticas en áreas forestales

Otra de las medidas introduce una experiencia inédita en la región: el apoyo a la ganadería extensiva como herramienta de prevención. El Ejecutivo plantea utilizar el pastoreo para limpiar el monte y disminuir la carga combustible. "Es la primera vez que vamos a poner en marcha una experiencia de este tipo conocida como ovejas bombero", señaló Ortuño, que situó su aplicación en el entorno de Caravaca, Lorca y Moratalla para "reducir, de forma natural, los incendios forestales".

El proyecto también impulsa el turismo en áreas forestales mediante visitas a fincas donde se desarrolla el pastoreo, con el fin de ofrecer una experiencia educativa y singular a los visitantes y diversificar la economía local.

Prevención, restauración y empleo

Otra línea se centra en la actividad económica vinculada a la prevención y restauración tras incendios, con actuaciones previstas en Caravaca, Moratalla y las diputaciones de Jarales y Umbrías, en Lorca. Se crearán áreas de seguridad en carreteras, caminos y entornos de viviendas, además de promover la recuperación de zonas afectadas por el fuego, como territorios de Moratalla y la Sierra de Almirez, cerca de Zarcilla de Ramos.

El paquete se completa con medidas de digitalización para detectar oportunidades laborales, formación y fortalecimiento de pymes del ámbito forestal, así como acciones de comunicación y sensibilización ambiental. En conjunto, el Gobierno regional busca que la bioeconomía forestal funcione como palanca contra la despoblación, generando empleo, reduciendo riesgos ambientales y revalorizando el monte como recurso económico y social.