Crisis en VoxCalles cortadas MurciaBono social eléctricoSarampión en MurciaRecorrido Carrera de la Mujer
Las obras para reparar la fachada del hospital Santa Lucía comenzarán en marzo

El PSOE denuncia en la Asamblea que tres meses después del primer incendio, "todo sigue igual"

Instalación de las cámaras para mejorar la seguridad y garantizar el buen uso de las terrazas en el hospital Santa Lucía

Instalación de las cámaras para mejorar la seguridad y garantizar el buen uso de las terrazas en el hospital Santa Lucía / CARM

E.P.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha anunciado en la Asamblea Regional que las obras para reparar la fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena comenzarán el próximo mes.

Pedreño ha explicado que estas actuaciones se iniciarán en marzo "tras estudiarse las diferentes acciones que se han de tomar por parte de la Comisión Técnica que se conformó tras el incendio ocurrido en 26 de noviembre, y que está constituida por arquitectos, ingenieros y otros técnicos", según han informado fuentes del Ejecutivo regional.

El anuncio se ha producido en respuesta a una pregunta del PSOE, formulada por la diputada Carmina Fernández, quien ha denunciado que, tres meses después del primer incendio, "todo sigue igual" y ha acusado al Gobierno regional de "preferir convivir con el riesgo antes que eliminarlo". Fernández ha reclamado una reforma integral y no un "parcheo", y ha vinculado la situación de la fachada con la gestión sanitaria en la Región.

Instalación de cámaras de seguridad

Por otra parte, también ha señalado que en el hospital cartagenero han comenzado ya las actuaciones destinadas a "mejorar la seguridad y garantizar el uso adecuado de la terraza exterior del centro con la instalación de un sistema de videovigilancia y el acotamiento de diferentes espacios al aire libre a través de vallado perimetral".

Ya se ha iniciado el despliegue del cableado, que conlleva la instalación de 25 cámaras de videovigilancia en el centro hospitalario, distribuidas en 13 cámaras panorámicas de 180 grados en la zona principal de la terraza; 6 dispositivos que abarcan 90 grados en las salidas de los bloques situados en la parte trasera de los edificios; y 6 cámaras domo de 90 grados con sensores térmicos en las salidas de los ascensores a la zona principal de la terraza.

