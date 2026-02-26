Nueve murcianos se acogen cada día al bono social eléctrico con descuentos para poder pagar la luz

El encarecimiento progresivo de los precios de la energía en los últimos años, que comenzó su escalada imparable tras el inicio de la guerra en Ucrania hace ahora cinco años, y el aumento año tras año de la cesta de la compra por la inflación, sigue poniendo en jaque la economía doméstica de muchos hogares vulnerables de la Región de Murcia, donde más de 71.000 personas ya dependen del Bono Social Eléctrico para beneficiarse de descuentos regulados con los que poder asumir y hacer frente a la factura de de la luz

Este instrumento de protección ayuda a cubrir mediante una ‘red de seguridad’ el precio de la calefacción, el agua caliente o la cocina frente a la pobreza energética. De los beneficiarios murcianos que hay ahora mismo registrados en esta ayuda pública, la mitad de ellos se encontrarían en una situación de vulnerabilidad severa, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y recogidos por Papernest España, correspondientes al 31 de octubre de 2025 (aquí te explicamos qué requisitos deben acreditarse y cómo solicitarlo).

Cabe recordar que no hay que confundirlo con el bono social térmico contra la pobreza energética, una ayuda distinta que contempla el ingreso económico anual y que ofrece el Gobierno regional para calefacción, agua caliente y cocina.

Hasta 449 hogares murcianos por cada 10.000 habitantes reciben el bono social de electricidad, lo que equivale a aproximadamente a 4,5 de cada 100 habitantes de la Comunidad. En concreto, la ayuda se extiende a un total de 71.271 beneficiarios: a noviembre de 2024 la cifra total era de 67.915 beneficiarios, por lo que en tan solo un año el incremento ha sido de 3.356 personas (lo que representa prácticamente una subida del 5% interanual). Dicho de otro modo, nueve personas se acogieron cada día al Bono Social Eléctrico en el último año en la Región de Murcia.

La Comunidad es así la cuarta autonomía a nivel nacional donde más incidencia tiene esta ayuda que, regulada y supervisada por el Miteco, es tramitada y aplicada por las comercializadoras en la factura mes a mes. Solo están en un peor escenario que Murcia las autonomías de Extremadura (836), Castilla la Mancha (547) y Castilla y León (479). De esta forma, Murcia se encuentra por encima de la tasa media nacional de hogares que acceden a este descuento, que se sitúa en 354 hogares españoles por cada 10.000 habitantes.

Los 71.271 beneficiarios en nuestro territorio suponen cifra que evidencia que la "vulnerabilidad energética es una realidad consolidada en la región, afectando a decenas de miles de familias que dependen de esta ayuda para garantizar su acceso a la electricidad", señala el informe.

"Concentración crítica" con ingresos reducidos

Ahondando en el análisis por categorías de vulnerabilidad, en Murcia existe una "concentración crítica": el 50,8% de los beneficiarios (36.772 personas) está clasificado como vulnerable severo. Es decir, más de la mitad de quienes reciben la ayuda se encuentran en el nivel agudo de necesidad económica con ingresos tan reducidos que apenas podrían cubrir gastos básicos como la vivienda, la alimentación o la energía, según el estudio.

Un total de 35.053 se quedarían en un escalón previo calificados solamente como 'vulnerables', mientras que en la categoría más extrema, los 'vulnerables severos en riesgo de exclusión', serían 43 en la Comunidad, de acuerdo con los datos del Miteco.

"La distribución rompe la lógica esperada. En una estructura social equilibrada, el número de beneficiarios debería reducirse a medida que aumenta la gravedad de la vulnerabilidad. Sin embargo, en Murcia la pirámide se invierte: los casos severos concentran la mayor parte de la ayuda. Este patrón puede apuntar a dos escenarios: o bien la ayuda del Gobierno no está alcanzando correctamente a los hogares con vulnerabilidad moderada, o bien la configuración de la pobreza en la Región presenta una mayor concentración en situaciones de especial gravedad", advierte el informe de Papernest.

A diferencia de otras comunidades, el análisis por tipología en el caso murciano muestra un matiz relevante: aunque el criterio de renta sigue siendo el principal (60,7% de los casos), las familias numerosas representan el 33,6% de los beneficiarios.

Se trata, añaden, de un peso significativamente superior al observado en otras regiones, lo que confirma que en Murcia "la estructura familiar es un factor especialmente determinante en el acceso a la ayuda, un dato que adquiere mayor relevancia en un momento en el que el Gobierno plantea reformar el sistema para que las familias numerosas dejen de acceder automáticamente al bono social y deban acreditar determinados umbrales de renta".

"De aprobarse el cambio, una parte sustancial de los hogares murcianos que actualmente reciben la ayuda podría verse afectada, alterando de forma directa el perfil de los beneficiarios en la Región", advierten.

Normalmente, el descuento estaba situado en el 25% de la factura, pero la crisis energética que estalló en 2022 forzó una ampliación temporal que, a día de hoy, permanece vigente con una rebaja del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos en la factura de la luz.

La capital, a la cabeza en el gasto en invierno

Por otra parte, este mismo miércoles se reveló que la ciudad de Murcia encabeza el ranking nacional de gasto eléctrico en invierno con un consumo de 368,62 kWh al mes y una factura media de 84,91 euros, seguida de Palma (344,07 kWh y 80,22 euros) y Sevilla (338,41 kWh y 78,90 euros), según un estudio del especialista energético Hello Watt.

En el extremo opuesto se sitúan Santander (181,70 kWh y 49,44 euros), Logroño (191,17 kWh y 51,38 euros) y Vitoria (195,57 kWh y 52,11 euros).

El informe refleja que el impacto varía según la región ya que en el sur, donde predomina la electricidad para la calefacción, el mayor peso recae sobre la factura de la luz, mientras en el norte sobre la de gas.