Más de un millón de euros a 42 proyectos de entidades sociales en la Región

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ‘la Caixa’ Región de Murcia 2025 ha seleccionado 42 proyectos de entidades sociales en Murcia a los que destinará más de 1 millón de euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a más de 6.800 personas en situación de vulnerabilidad en la región.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los siguientes 3 grandes ámbitos de actuación: personas mayores (5 %); discapacidad, trastorno mental o enfermedad (55 %), y pobreza e inclusión social (40 %).

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas 7 líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 % al 90 % del importe de la ayuda concedida.

«Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas. Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios. Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial», ha subrayado la responsable de Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación ‘la Caixa’, Laura Garcia, en la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Región de Murcia 2025, que ha tenido lugar en Murcia.

En el acto intervinieron representantes de tres entidades sociales murcianas cuyos proyectos han sido seleccionados. Por un lado, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Demencias de Alcantarilla con el proyecto Afade: Unidad de Atención Domiciliaria, dirigido a ofrecer servicios integrales y adaptados promoviendo una atención individualizada y respetuosa acorde con las necesidades y preferencias de cada persona de Alcantarilla. Por otro lado, Afemar Salud Mental y TEA de la comarca del Mar Menor con la tercera edición del Programa de Alojamiento Temporal para la Promoción de la Autonomía, cuyo objetivo es empoderar a las personas con problemas de salud mental y discapacidad proporcionándoles herramientas y estrategias que les permitan desarrollar una vida autónoma e independiente en San Javier. Por último, la Asociación Cazalla Intercultural con el proyecto Sororidad Migrante, que creará un espacio intercultural seguro donde mujeres migrantes participarán en actividades de arteterapia, formación y acompañamiento mutuo y donde se fomentará el bienestar emocional, el reconocimiento de su identidad cultural y la creación de vínculos significativos en Lorca.

Impacto en el territorio

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Región de Murcia 2025 se han presentado 142 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.

Entre ellas se han seleccionado 42 proyectos, que permitirán atender a más de 6.800 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 234 profesionales y 484 personas voluntarias. Del total de proyectos seleccionados, el 55 % está dirigido a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad; el 40 %, a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social, y el 5 % restante, a personas mayores.

A escala territorial se ha conseguido un elevado impacto, con proyectos distribuidos entre 12 localidades de la Región de Murcia: Murcia (17 proyectos), Cartagena (7), Alcantarilla (4), Lorca (4), Cieza (2), Yecla (2), La Unión (1), Librilla (1), Molina de Segura (1), San Javier (1), San Pedro del Pinatar (1) y Villanueva del Río Segura (1).

Un programa con más de 25 años de historia

En 2024, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación ”’a Caixa’ celebraron su 25.º aniversario, un hito que refleja no solo el compromiso continuado de la entidad, sino también la evolución y consolidación del tercer sector como motor clave de transformación social.

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 757 proyectos en la Región de Murcia, a través de los cuales se ha atendido a 286.220 personas con una aportación acumulada de casi 16 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado más de 24.600 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a más de 10,5 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 530 millones de euros.