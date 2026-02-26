El libro del autor murciano que fue confundido con el Premio Nadal de David Uclés: Nueva York, casinos y luces cegadoras

El día que David Uclés ganó el Premio Nadal, el móvil de este escritor murciano comenzó a echar humo. Muchos de sus conocidos se abalanzaron a felicitarle. Hasta ahí todo bien. El problema era que él no se había presentado a ningún certamen. ¿Su pecado? Haber nombrado a su obra de una forma muy parecida al del escritor jienense.

La novela del archenero guarda un sorprendente parecido a la pieza galardonada de Uclés 'La ciudad de las luces muertas': "Alguien que lo escuchó en la radio me dio la enhorabuena", reconoce el autor, que se toma la anécdota con humor y con una buena dosis de humildad: "Ni por asomo estaría a la altura". No obstante, más allá de esa coincidencia, su libro empieza a abrirse su propio paso.

Una historia entre Nueva York y Las Vegas

A pesar de que el imaginario colectivo asocia las luces resplandecientes y el juego al estado de Nevada (Estados Unidos), la mayor parte de la acción transcurre en Nueva York: "Un grupo de cinco amigos sobrevive al día a día con la esperanza de prosperar en esta complicada ciudad. Una tarde, en una fiesta celebrada en uno de los muchos 'rooftops' del Midtown, se les presenta una oportunidad que no pueden dejar escapar", narra la sinopsis.

"Se embarcan en una aventura contrarreloj que los llevará hasta Las Vegas, donde tendrán que exprimir al máximo sus habilidades. ¿Serán capaces de hacer saltar la banca? Una partida de póker en un moderno casino de la ciudad del pecado los pondrá a prueba", concluye la contraportada de 'La ciudad de las luces cegadoras', obra de Javier Ruiz Guillén.

Portada del libro de Javier Ruiz Guillén, 'La ciudad de las luces cegadoras'. / L. O.

Un viaje de novios por Las Vegas

Según explica Javier a este periódico en su entrevista, la inspiración nace en 2010, durante su viaje de novios en los Estados Unidos, cuando lamentablemente no pudo conocer la ciudad de la Gran Manzana como le hubiera gustado. Lo que sí disfrutó bien fueron Las Vegas: "Todo el mundo juega", confiesa el autor sorprendido "sin importar creencias o clases social".

Hasta él mismo probó suerte en la ruleta: "Gané unos pocos dólares", cuenta. A su vez, lanza un buen consejo para todo aquel que con moderación quiera probar suerte, una recomendación parece que sacada de su propia novela: "Mejor jugar por la mañana y sin alcohol, ya que las bebidas gratuitas forman parte de la estrategia para que el cliente apueste más".

La novela se sitúa en 2019, el año previo al estallido del coronavirus. El autor empezó a escribirla mucho antes (en 2009), aunque después reescribió gran parte del texto y trasladó la acción a las puertas de la pandemia. Por esta razón, el mundo de la covid no hace mella en la trama. Aunque sea ficción, son escenarios reales.

De Murcia a Nueva York (y vuelta)

Oriundo de la Región y, en concreto, del municipio de Archena, no descarta ambientar su próxima novela en Murcia y probar con el género policíaco, algo que le atrae especialmente: "A la hora de investigar, antes de escribir, o una vez en pleno proceso, describir los lugares y escenarios sería más sencillo. El simple hecho de poder pasear por la zona en cualquier momento me facilitaría el proceso".

El archenero reivindica el potencial narrativo que tiene la Comunidad: "Murcia es una ciudad con mucha historia. Y qué voy a decir de Cartagena, o de otras ciudades y pueblos de la Región, como Caravaca de la Cruz, o mi querida Archena. Cualquier rincón merece la pena". Al mismo tiempo recuerda ejemplos recientes de literatura ambientada en la Región como 'El dolor de los demás', de Miguel Ángel Hernández, o 'Ana que fue pop', de Rafa Luján.

Javier Ruiz Guillén, con un ejemplar de su novela, la primera de tres "a falta de corrección y edición". / L. O.

Una primera edición agotada y nueva presentación en Archena

'La ciudad de las luces cegadoras' nació casi como un proyecto familiar, con una tirada inicial de 300 ejemplares. No obstante, "la buena acogida que ha tenido me hace pensar que seguramente haya una segunda edición próximamente".

De hecho, el próximo 6 de marzo, a las 20.00 horas, presentará la novela en el Museo de Archena, en un acto que no tenía previsto inicialmente, pero que significa, sin duda, el respaldo de su entorno más cercano. "Esta novela acompaña a otras tres que tengo escritas (a falta de corrección y otros procesos de edición), además del proyecto de una quinta, que quizás cierre el círculo, porque están relacionadas", confiesa Ruiz Guillén.