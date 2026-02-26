Los jóvenes proyectan soluciones sostenibles ante los retos medioambientales

La Fundación Estrella de Levante celebró este mes una intensa jornada de innovación dentro del programa Dream BIG, iniciativa dirigida a jóvenes del sureste español con el objetivo de impulsar la creatividad, el emprendimiento y el desarrollo de soluciones sostenibles ante los retos medioambientales del sureste español.

El proyecto, presentado contempla una fase de incubación de ocho semanas bajo el método Lombard (Design Thinking), mentorías especializadas, formación online y la obtención del Certificado Internacional Lombard, además de la oportunidad de acceder a la semifinal del Imagin Planet Challenge, un programa que puede llevar a los equipos finalistas a presentar sus ideas en Silicon Valley, uno de los principales ecosistemas de innovación del mundo.

La jornada vivida el sábado fue excepcional: 80 jóvenes generaron 30 ideas originales en solo 2,5 horas, organizándose de forma totalmente autónoma en equipos que demostraron implicación, motivación y una sorprendente capacidad para trabajar bajo presión en un formato intensivo. El nivel de creatividad, colaboración y energía fue sobresaliente, confirmando el potencial innovador del talento joven.

El acompañamiento metodológico de los equipos de emprendimiento de UMU, UPCT, UCAM, UMH y UA fue determinante para garantizar que todos los grupos avanzaran con criterio y ritmo. El jurado —formado por representantes institucionales y profesionales de alto nivel de Estrella de Levante, UCAM/EMURI, ANSE, INFO y CARM— destacó la madurez de los participantes, la solidez de las ideas presentadas y el rigor del proceso facilitado por Imagine y su método Lombard. La jornada contó además con la intervención inspiradora de Pablo José Gómez (Imagine), ganador del Imagin Planet Challenge 2023, que aportó una visión motivadora y cercana al proceso creativo.

Proyectos seleccionados

Los seis proyectos seleccionados para la fase de incubación fueron Espacio Aquí, impulsado por Ana Ludeña y Ana Martínez, un concepto gastronómico basado en producto local; Nitro-Gen, desarrollado por Adrián López y Álvaro Hernández, que transforma nitratos del Mar Menor en hidrógeno verde mediante celdas microbianas; CALSA, creado por Samir Settar, Alex Yamil López y Camilo García, una plataforma que optimiza inventarios en el pequeño comercio; Fungy, formado por Paula Lucía Báguena, Julio Albaladejo y Daniel López, que reutiliza residuos textiles y bagazo cervecero para producir sustratos de cultivo de hongos; y Stellamaris Bio‑Barreras, ideado por Pablo Sánchez, Alberto Sánchez y José Sánchez, una solución con hidrogeles biodegradables que filtran nitratos y restauran suelos desde la economía circular.

La jornada confirmó que DREAM BIG tiene el potencial para consolidarse como un referente regional de innovación joven, reforzando la colaboración entre universidades, instituciones y empresas. El ambiente, la implicación y la calidad de los resultados reflejan el impacto real que este programa puede generar en el ecosistema emprendedor de la Región de Murcia.