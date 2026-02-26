Joaquín Ferrando, ‘Kini’: «El desierto es el lugar donde Dios habla sin palabras»

El sacerdote y capellán hospitalario Joaquín Ferrando, ‘Kini’ (Cartagena, 1964) acaba de publicar Los sonidos del desierto (San Pablo, 2026), un libro que nace –como él mismo reconoce– de un cruce inesperado entre el silencio, el cansancio y la fragilidad. Una obra escrita «desde dentro», fruto de los acúfenos que lo acompañan día y noche, de la reflexión filosófica y del contacto cotidiano con el sufrimiento humano. Todo ello desemboca en una propuesta: recuperar el desierto interior como espacio de escucha, descentramiento y esperanza.

«Padezco acúfenos, un ruido interno constante», explica. «No tiene cura, pero he descubierto que se calma cuando uno alcanza mayor serenidad interior». Ese ruido, paradójicamente, lo ha llevado a otro tipo de escucha: la que nace cuando uno se detiene y se vacía. Esta tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima del barrio murciano de Vistabella.

¿Qué le impulsa a escribir este libro en este momento de su vida?

Son tres motivos. El primero es físico: padezco acúfenos, un ruido interno constante en ambos oídos, día y noche. No tiene cura, pero he descubierto que se calma cuando uno alcanza mayor serenidad interior. Eso me ha obligado a escucharme y a escuchar de otra manera. Otras razones tienen que ver con la reflexión filosófica que me acompaña en la vida, así como con la experiencia cotidiana con el sufrimiento humano.

Habla de un cansancio que va más allá de lo físico.

Tiene que ver con lo que Byung-Chul Han llama «la sociedad del cansancio», una marca de época, que ha sido un detonante para llegar hasta aquí. Empiezo a sentir que la mochila pesa demasiado. No es solo agotamiento laboral, sino presión interior, una sensación de no estar llamando bien. Ese cansancio nos vuelve autocentrados y nos aleja de los demás.

¿Ese cansancio afecta también a la vida espiritual?

Sí. Cuando uno se encierra en sí mismo aparece lo que Han denomina «la expulsión de lo distinto». Me preocupa terminar con ruidos internos, con un cansancio peculiar y sin capacidad para la alteridad.

¿Hay una carencia entre los creyentes de ese tiempo dedicado al silencio, a la oración, por temor a vivir la experiencia del desierto?

Quienes desean vivir desde la fe deben tomarse en serio la oración y el silencio. «Somos mendigos necesitados», como nos decía a San Agustín. El silencio, lejos de ser ausencia, es presencia: es el espacio donde Dios habla sin palabras. Ese silencio no es evasión, sino un taller interior. En la soledad se revela nuestra verdad, y en esa verdad se hace presente el Espíritu, que es misericordia, perdón y plenitud. El desierto confronta, desinstala y revela fragilidades, pero también orienta y transforma.

¿Qué se obtiene al vivir ese silencio, esa camino que lleva al desierto?

Los frutos son concretos: mayor comunión con los demás, capacidad de perdonar, sentido del compromiso y una entrega más profunda a la justicia y la dignidad humana. El desierto nos capacita para estar al pie de las cruces de quienes sufren.

En el libro habla del desierto como un tiempo privilegiado. ¿Qué significa ‘entrar en el desierto’?

No es un lugar físico, sino un tiempo interior. Es una decisión consciente de detenerse, de silenciar el ruido exterior e interior para escuchar lo que normalmente pasa desapercibido. Es un método de autoconocimiento y un camino hacia Dios.

¿Cómo combate ese ruido interior del que habla?

Tomándome muy en serio el silencio. Además de la oración cotidiana, procuro perderme de vez en cuando, buscar espacios de desierto. Cuando paras, te descentras y te abres, aparecen epifanías: la manifestación de un Dios que recompone, oxigena y devuelve a lo esencial.

Uno de los ejes más potentes de su libro en la relación entre el desierto y alteridad…

Es cierto. Cuando uno se vacía de sí mismo se vuelve más capaz de percibir la grandeza del otro. Cada rostro tiene un valor absoluto. El desierto nos devuelve al humanismo del otro. Por eso me preocupa el cansancio que encierra, el que provoca la expulsión de lo distinto. Sin capacidad para la alteridad, la vida espiritual se marchita. Implica reconocer al otro como un sujeto autónomo, valorando su diversidad cultural, perspectiva e individualidad frente al ‘yo’.

El índice del libro incluye títulos provocadores. ¿Por qué?

Son fruto de experiencias en el desierto. Títulos como Dios está encorvado o Dios tiene los ojos verdes expresan descubrimientos muy concretos de Dios. No es provocación gratuita, sino un intento de poner palabras a lo vivido.

¿Recomienda entonces leer el libro por capítulos o como un todo?

Preferiría que se leyera de principio a fin. Tiene un hilo conductor: el paso del ruido al silencio, de la dispersión a la escucha, del cansancio a la esperanza. Los primeros capítulos hablan de la dificultad de entrar en el silencio, del desierto como experiencia dura, como ese camino de salida de Egipto hacia la tierra prometida.

En el último capítulo compara a Ulises y Abraham. ¿Qué simboliza?

No quiero volver al punto de partida como Ulises, sino regresar del desierto como Abraham: transformado. Cada desierto debería llevarnos a una tierra más prometida. Y esa transformación no siempre llega por caminos previstos.

Además de escritor y compositor, es capellán hospitalario. ¿Cómo se sostiene la esperanza en situaciones tan límite?

Noticias relacionadas

Estando. Escuchando. Generando aliento. He vivido acompañamientos muy duros, pero también llenos de una paz sorprendente. A veces, incluso en el final, la vida se percibe como un regalo.