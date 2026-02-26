Economía
La 'guía' del bono social eléctrico: qué es, qué requisitos son necesarios y cómo se puede solicitar
Más de 71.000 personas en la Región de Murcia ya dependen de esta ayuda para poder hacer frente a la factura de la luz
Más de 71.000 personas en la Región de Murcia dependen ya del bono social eléctrico para poder hacer frente a la factura de la luz en un contexto marcado por el encarecimiento sostenido de la energía y la inflación. La ayuda, que ofrece descuentos superiores a la mitad del precio de la factura para los hogares más vulnerables, se ha convertido en un 'salvavidas' para miles de familias, especialmente aquellas con rentas reducidas o numerosas.
Con la Región como una de las comunidades con mayor incidencia de beneficiarios y por encima de la media nacional, te decimos cuáles son los requisitos necesarios y cómo se puede solicitar el bono social eléctrico, quién puede acceder a él y qué condiciones deben cumplirse para beneficiarse de este descuento regulado.
Requisitos a cumplir
Para poder beneficiarse del bono social eléctrico, los hogares deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:
- Contar con unos ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas: lo que equivale a 12.600 euros al año
- Ser perceptores del Ingreso Mínimo Vital
- Cobrar una pensión mínima sin ingresos adicionales que superen los 500 euros anuales.
Quienes aspiren a la categoría de consumidor vulnerable severo, que conlleva un descuento mayor, deben cumplir un criterio de renta más estricto: sus ingresos anuales no pueden superar el 50% de los umbrales fijados para los consumidores vulnerables ordinarios.
Cómo se solicita
- Contactar con una comercializadora de referencia del mercado regulado (PVPC), ya que el bono social sólo lo gestionan las comercializadoras del mercado regulado (no las del mercado libre). Entre estas están Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o TotalEnergies.
- Elegir la forma de presentación de la solicitud: por internet, por correo electrónico, por teléfono o en persona.
- Presentar la documentación necesaria: formulario de solicitud cumplimentado y firmado, fotocopia del DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar, certificado de empadronamiento que incluya a todas las personas de la unidad de convivencia, así como otros documentos que acrediten la situación de vulnerabilidad si procede (por ejemplo, títulos de familia numerosa, certificados de discapacidad, etc).
- Trámite y resolución: la comercializadora revisa la documentación y, si está completa, remite la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica para comprobar que se cumplen los requisitos. En caso de aprobación, el descuento del bono social se aplicará automáticamente en tu factura de la luz.
