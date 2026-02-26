La 'guía' del bono social eléctrico: qué es, qué requisitos son necesarios y cómo se puede solicitar

Más de 71.000 personas en la Región de Murcia dependen ya del bono social eléctrico para poder hacer frente a la factura de la luz en un contexto marcado por el encarecimiento sostenido de la energía y la inflación. La ayuda, que ofrece descuentos superiores a la mitad del precio de la factura para los hogares más vulnerables, se ha convertido en un 'salvavidas' para miles de familias, especialmente aquellas con rentas reducidas o numerosas.

Con la Región como una de las comunidades con mayor incidencia de beneficiarios y por encima de la media nacional, te decimos cuáles son los requisitos necesarios y cómo se puede solicitar el bono social eléctrico, quién puede acceder a él y qué condiciones deben cumplirse para beneficiarse de este descuento regulado.

Requisitos a cumplir

Para poder beneficiarse del bono social eléctrico, los hogares deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Contar con unos ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas: lo que equivale a 12.600 euros al año

de 14 pagas: lo que equivale a 12.600 euros al año Ser perceptores del Ingreso Mínimo Vital

Cobrar una pensión mínima sin ingresos adicionales que superen los 500 euros anuales.

Quienes aspiren a la categoría de consumidor vulnerable severo, que conlleva un descuento mayor, deben cumplir un criterio de renta más estricto: sus ingresos anuales no pueden superar el 50% de los umbrales fijados para los consumidores vulnerables ordinarios.

Cómo se solicita