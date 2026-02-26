Empresas
Las empresas familiares murcianas alertan: "No hay estabilidad porque no tenemos Presupuestos en el país"
La sobrerregulación y el clima político se erigen como los 'aranceles internos' que lastran los planes de crecimiento de las pymes murcianas, según el estudio del Colegio de Economistas, la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum y Amefmur
Las empresas familiares murcianas, una de las columnas vertebrales del tejido productivo regional, siguen mostrando a día de hoy más interés en expandirse que las del resto del país, pero comienzan a alertar del agravamiento de un entorno cada vez menos favorable para competir y poder hacer realidad estos planes de crecimiento. Las principales barreras de este deterioro las tienen identificadas en dos frentes: "la excesiva burocracia y la actual situación de inestabilidad política de nuestro país".
La farragosa normativa laboral y el laberinto burocrático al que tienen que hacer frente, las cargas sociales, las obligaciones fiscales y el exceso de 'papeles' son las principales 'trabas' y barreras externas a las que tienen que hacer frente las pequeñas y medianas empresas (pymes) murcianas, a lo que se suma la preocupación por el clima político en España.
Entre estas "amenazas" detectadas que se ciernen sobre las empresas familiares murcianas para este año 2026 están, más allá de la incertidumbre global por los aranceles internacionales que quiere imponer Estados Unidos, también se debe tener en cuenta los "internos".
Así lo alertó este jueves el presidente de Amefmur, José María Tortosa, durante la presentación de las principales conclusiones del informe. "Todos sabemos que no hay estabilidad porque no tenemos Presupuestos en el país. A pesar de estos impedimentos, añadió Tortosa, las empresas familiares murcianas siguen manteniendo su hoja de ruta: "Trabajar, trabajar y, después de eso, trabajar".
"Cuando las exigencias regulatorias son excesivas, pueden convertirse en un obstáculo considerable para el desarrollo empresarial", señala el estudio Pyme Familiar 2025 en la Región de Murcia, el sexto que realiza la Cátedra de Competitividad del Colegio Oficial de Economistas y la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum en colaboración con la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) y que fue presentado este jueves en el edificio corporativo de CaixaBank en Murcia.
Si las amenazas del entorno marcan el clima general, el principal muro para el crecimiento aparece en el terreno normativo. El informe sitúa como mayores obstáculos regulatorios la normativa laboral y las cargas sociales, seguidas de las obligaciones fiscales. A ello se suma una queja persistente: un exceso de regulación que "no está adaptada a la realidad de la pyme" y que además "difiere según el ámbito geográfico", un factor que complica especialmente a quien opera en distintos mercados o necesita 'escalar'.
"Para el empresario, el crecimiento no es una obsesión ni una moda, sino una necesidad"
El informe presentado este jueves en Murcia advierte, además, de la doble cara de la regulación: puede proteger, pero también convertirse en una carga importante de tiempo y dinero; cuando es excesiva, "puede convertirse en un obstáculo considerable" para el desarrollo empresarial.
Más allá de las normas, los expertos señalan que existen barreras institucionales que, aunque puntúan por debajo de las regulatorias, también pesan en las decisiones de inversión. La principal queja se concentra en el clima político e institucional, y el informe remarca que esta preocupación es más intensa en las pymes familiares.
Tras ese primer factor, las empresas sitúan la falta de ayudas públicas a la inversión y el papel del sistema financiero como siguientes elementos que limitan el crecimiento. En el otro extremo figura el asociacionismo empresarial que con una puntuación de 2,9 supone que cumple debidamente su papel y no existen quejas al respecto.
A mayor tamaño, más productividad
"Para el empresario, el crecimiento no es una obsesión ni una moda, sino una necesidad", defendió por su parte Patricio Rosas, vicedecano y director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas. Las empresas de mayor tamaño, añadió, presentan unos mayores índices de productividad, mayor competitividad y mejor acceso a la innovación.
Respecto a cómo puede influir la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a estas empresas familiares, el director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, Ángel Meroño, señaló que no debe suponer un frenazo a la creación de empleo, ya que las contrataciones suelen ser consecuencia de inversiones previas. También sobre la posibilidad de que salga adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, Meroño fue prudente recordando que para muchos de estos negocios familiares "la empresa es su patrimonio y su proyecto de vida".
En cuanto al absentismo laboral con trabajadores que faltan cada día a su puesto de trabajo, un hecho que recientemente señaló la patronal murciana Croem en un estudio, advirtió que esta problemática puede suponer un sobrecoste cercano al 10% para pymes intensivas en mano de obra, afectando especialmente a aquellas con recursos más ajustados. El Índice Pyme de Confianza desciende ocho puntos en la Región de Murcia, situándose en 32, en línea con la media nacional. Por su parte, el Índice Pyme de Competitividad, aunque también retrocede, se mantiene en valores positivos y superiores a la media española (12 frente a 10).
