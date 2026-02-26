Dimite la directora general de Atención Primaria del SMS

Dos años y medio después de llegar al cargo, la directora general de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), María José Marín, ha presentado su renuncia al puesto que hasta ahora desempeñaba. Desde Salud apuntan que la renuncia se debe a "motivos personales" y que será efectiva desde el momento en que salga publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm).

Sin embargo, desde el ámbito que ella dirigía, Atención Primaria, señalan que hacía tiempo que Marín "no se encontraba cómoda" desempeñando la tarea que venía desarrollando y perciben incluso "una sensación de desencanto y decepción" que vinculan a la dificultad de poner en práctica las medidas que se venían anunciando para la mejora del primer nivel asistencial.

Otros profesionales de Medicina de Familia llegan a afirmar que "ha visto demasiadas trabas" para desempeñar su trabajo.

Pese a las mejoras previstas en Atención Primaria y el refuerzo de las plantillas con la incorporación de 111 médicos de familia y 12 pediatras, la realidad es bien distinta y los nuevos profesionales no terminan de llegar a los centros de salud y consultorios, lo que se ha convertido precisamente en una de las principales críticas del sindicato médico CESM a la Consejería durante la huelga médica de la pasada semana.

Desde la Consejería de Salud informan de que las competencias que venía desempeñando serán asumidas por la directora Gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala, hasta que se formalice un nuevo nombramiento. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha mostrado su agradecimiento a María José Marín "su trabajo, dedicación y compromiso desde 2023 para seguir mejorando la Atención Primaria de la Región de Murcia".