Sanidad
Dimite la directora general de Atención Primaria del SMS
María José Marín ocupaba el puesto desde septiembre de 2023 y aunque alegan "motivos personales", en su entorno afirman que "no estaba cómoda"
Dos años y medio después de llegar al cargo, la directora general de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), María José Marín, ha presentado su renuncia al puesto que hasta ahora desempeñaba. Desde Salud apuntan que la renuncia se debe a "motivos personales" y que será efectiva desde el momento en que salga publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm).
Sin embargo, desde el ámbito que ella dirigía, Atención Primaria, señalan que hacía tiempo que Marín "no se encontraba cómoda" desempeñando la tarea que venía desarrollando y perciben incluso "una sensación de desencanto y decepción" que vinculan a la dificultad de poner en práctica las medidas que se venían anunciando para la mejora del primer nivel asistencial.
Otros profesionales de Medicina de Familia llegan a afirmar que "ha visto demasiadas trabas" para desempeñar su trabajo.
Pese a las mejoras previstas en Atención Primaria y el refuerzo de las plantillas con la incorporación de 111 médicos de familia y 12 pediatras, la realidad es bien distinta y los nuevos profesionales no terminan de llegar a los centros de salud y consultorios, lo que se ha convertido precisamente en una de las principales críticas del sindicato médico CESM a la Consejería durante la huelga médica de la pasada semana.
Desde la Consejería de Salud informan de que las competencias que venía desempeñando serán asumidas por la directora Gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala, hasta que se formalice un nuevo nombramiento. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha mostrado su agradecimiento a María José Marín "su trabajo, dedicación y compromiso desde 2023 para seguir mejorando la Atención Primaria de la Región de Murcia".
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
- La Región de Murcia se prepara para el Trío de Eclipses: dónde verlos y cuándo llegará cada fenómeno