Cuatro municipios de la Región, entre los 100 más demandados para comprar una vivienda

Murcia, Cartagena, Molina de Segura y San Javier figuraron entre los 100 municipios españoles con mayor demanda para comprar una vivienda en Idealista durante el cuarto trimestre de 2025.

En concreto, Murcia ocupó el puesto 37, con un precio medio de venta de 227.969 euros en los últimos tres meses del pasado año; Cartagena, el 58, con 232.808 euros; Molina de Segura, el 61, con 268.613, y San Javier, el 88, con 296.979.

Además, el informe emitido por el portal inmobiliario revela que la zona de La Manga del Mar Menor obtuvo la posición 77 en el ranking, con un precio medio de 278.868 euros.

Otros siete municipios de la Región se encuentran también entre los más solicitados. Se trata de Los Alcázares, en el puesto 106 (323.796 euros); San Pedro del Pinatar, en el 108 (291.297 euros); Mazarrón, en el 113 (212.899 euros); Águilas, en el 117 (218.456 euros); Torre Pacheco, en el 122 (303.899 euros); Lorca, en el 133 (205.121 euros) y Fuente Álamo, en el 139 (258.508 euros).