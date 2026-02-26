La Comunidad recibe 200 ciberataques al día y 60 al mes considerados "peligrosos"

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha autorizado que se inicie la tramitación para sacar a concurso por 103 millones la renovación del contrato de comunicaciones y ciberseguridad de la Comunidad. Los servidores informáticos de la Comunidad reciben al día 200 ciberataques, de los que, apróximadamente, 60 al mes son considerados como "peligrosos o de alta intensidad", tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

El acuerdo aprobado, además, autoriza el gasto plurianual asociado a este contrato, que alcanza un máximo de 103,1 millones de euros durante los próximos cinco años.

El contrato se divide en cinco lotes dedicados a las redes de comunicaciones de voz y datos; los servicios de ciberseguridad para la protección de dichas redes y el control y calidad de todos los servicios anteriores.

Entre los objetivos más destacados del citado contrato se encuentra el de dotar a los sistemas de información de la Comunidad de un sistema de protección frente a las ciberamenazas, y en especial a ámbitos críticos como el de la sanidad, las emergencias, la asistencia social y la seguridad de las personas y bienes.

Estos servicios permitirán también que los empleados públicos puedan acceder de una manera segura a los recursos informáticos internos desde ubicaciones remotas; monitorizar las interconexiones de todas las sedes administrativas a Internet e Intranet; y ofrecer servicios relacionados con la seguridad de las infraestructuras, sistemas y aplicaciones en materia de tecnologías de la información.

El contrato incluye, además, el mantenimiento de un centro de respuesta ante incidentes operativo los siete días de la semana y durante las 24 horas del día.

Estos servicios están destinados de manera directa a los cerca de 60.000 empleados de la Administración regional, incluyendo administración y servicios, Servicio Murciano de Salud y personal docente no universitario. De manera indirecta, no obstante, el contrato beneficia al conjunto de la población regional, que recibirá servicios digitales más seguros y accesibles.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Este ha sido uno de los temas tratados en el Consejo de Gobierno, entre los que también destacan la aprobación de la renovación del convenio por el que la Agencia Tributaria ayuda a las Comunidades de Regantes a recaudar sus ingresos. El objetivo de este convenio es agilizar estos cobros y contribuir así al sostenimiento de las comunidades de regantes.

La Comunidad también refuerza el sistema sanitario y autoriza 34,2 millones de euros para adquirir medicamentos exclusivos con varios laboratorios farmacéuticos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, hepatitis y enfermedades raras así como 70.000 dosis de las vacunas frente a la gripe y el virus respiratorio sincitial. Los destinatarios prioritarios de este lote son personas de 80 años y más, así como aquellas de 60 o más años residentes en alguna institución.

Además, el Ejecutivo regional autoriza contratar el mantenimiento integral de los equipos de electromedicina del hospital Reina Sofía y también se destinarán más de 300.000 euros para grapadoras cutáneas.

Por otro lado, la Comunidad combate la despoblación mediante acciones de bioeconomía forestal con una subvención de 988.008 euros destinada a la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (PROFOMUR) para financiar intervenciones en 16 municipios y zonas rurales afectadas por el reto demográfico, mediante bioeconomía forestal.

Por último, la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas realizó 1.165 actuaciones de representación y defensa de los intereses de la Comunidad ante las instituciones y organismos europeos durante 2025.