CCOO y UGT exigen a Salud cláusulas sociales y laborales en los conciertos sanitarios

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad privada de la Región de Murcia es el objetivo que persiguen desde hace meses los sindicatos involucrados en la negociación del nuevo convenio colectivo, quienes, cansados del estancamiento de la situación, han recurrido al consejero de Salud, Juan José Pedreño, pidiéndole que intervenga y desbloquee la negociación en la semana en la que han incrementado sus protestas.

Tras la concentración protagonizada el martes frente a la Consejería de Salud, en la que los manifestantes llegaron a amenazar con encerrarse en el edificio, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han trasladado este jueves una carta al titular de Salud y a los responsables de contratación pidiéndoles que los nuevos contratos de conciertos sanitarios con centros privados incluyan cláusulas sociales y laborales que permitan que estos empleados mejoren sus condiciones.

La negociación del nuevo convenio sigue bloqueada y entre las principales reclamaciones se encuentra la actualización salarial, ya que denuncian que los sueldos están "desfasados" y muchos trabajadores apenas llegan al salario mínimo interprofesional (SMI); y la recuperación y garantía de derechos que dicen haber perdido al decaer el convenio, como por ejemplo, complementos ligados a incapacidad temporal y otras condiciones.

En la carta remitida al consejero Juan José Pedreño, los sindicatos exponen la actual situación de bloqueo negociador del convenio colectivo de hospitales privados de la Región de Murcia, así como la difícil coyuntura en la que se encuentran los 7.000 trabajadores de este sector y sus familias, a causa de los derechos perdidos y las tablas salariales desfasadas desde hace 16 años.

Mediación y un informe técnico

CCOO y UGT piden que la Consejería promueva de forma inmediata la activación de mecanismos de mediación e impulso institucional para favorecer el desbloqueo efectivo de la negociación colectiva sectorial, aclarando que no quieren que la Administración que sustituya a las partes negociadoras, sino que ejerza sus potestades de supervisión, garantía y coherencia en el uso de recursos públicos para evitar el vaciamiento material de la negociación colectiva en un sector sostenido en parte con fondos públicos y esencial para la continuidad asistencial.

Los sindicatos recuerdan que la Consejería de Salud destina una cantidad anual de 138,5 millones de euros en conciertos con la sanidad privada murciana mientras que las plantillas de estas empresas están cobrando salarios de hace 16 años que, en varias de sus categorías, han sido alcanzados por el SMI. Por ello también exponen la necesidad de que se elabore un informe técnico sobre la relación entre financiación pública concertada, condiciones laborales y estabilidad de los recursos humanos en el sector sanitario privado.

Nueva propuesta de la UMHC

Desde la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC) avanzan que están terminando una propuesta que "queremos presentarles a los sindicatos pronto". Se trata de una propuesta que "encaje con todos los perfiles de asociados que tenemos y que puedan asumir tanto hospitales con varios cientos de trabajadores como clínicas que cuentan con pocos empleados".