Ortuño estalla contra el PSOE después de que le pidan su dimisión por la gestión del Consorcio de Bomberos: "¡Circos no!"

"¡Circos no!", exigió este jueves en la Asamblea Regional el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, después de que le pidieran su dimisión en sesión de control por su gestión del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, cuyos sindicatos se quejan de falta de medios desde hace años.

El consejero pidió al diputado socialista Fernando Moreno que le diga al "delegado de Pedro Sánchez que deje de llamar insistentemente a determinados sindicatos con los que se quiere hacer una foto en el parque de bomberos" y que, "si no sabe a qué se tiene que dedicar", él mismo le hará "una serie de sugerencias". Entre ellas, mejorar las condiciones de los funcionarios de prisiones, frenar el recorte del trasvase Tajo-Segura y conseguir el Sistema de Financiación Autonómica "que merecen los murcianos".

Asimismo, criticó al Partido Socialista por afirmar que los bomberos tenían unos "sueldos de miseria" cuando "se les pondría la cara colorada" si vieran en el Portal de Transparencia los salarios que perciben.

Unos 70.000 euros anuales con horas extra En el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma vienen detallados los sueldos de toda la plantilla del CEIS. Un cabo percibe un salario bruto de 49.458,45 euros, mientras que un sargento gana 59.932,27 euros. Estas cantidades no incluyen las horas extra que, por regla general, realizan los efectivos del Consorcio. Fuentes del Cuerpo reconocen que, de media, con las extraordinarias el salario puede ascender un 40%, es decir, hasta los 70.000 euros. A estos trabajadores se les aplica una jornada laboral de 35 horas, por lo que han pasado de trabajar 67 días al año a 62 días al año en 24 horas. Además, se les ha ofrecido un incremento del precio de las horas extraordinarias hasta el límite máximo que permite la ley.

Moreno le responsabilizó del rescate improvisado de dos personas que se encontraban en una vivienda de Águilas en el que se había originado un fuego y que fueron evacuadas por un operario de una obra cercana, que utilizó la carretilla elevadora de obra con la que trabajaba al no contar el CEIS con un vehículo de altura. "Los hechos ya no admiten maquillaje", señaló.

El dirigente socialista denunció el "menosprecio y absoluta falta de empatía con los bomberos" del PP, que llegó a decir que no había sido necesario el vehículo de rescate en altura porque había sido más eficaz la plataforma presente en la calle.

Los efectivos de Águilas denuncian que los camiones que conducen tienen más años que el propio conductor

Para el PSOE, la gestión de Ortuño se caracteriza por el incumplimiento de sus compromisos con los bomberos: "Anunció 120 plazas de bomberos en tres años, 2022-2025, pero la realidad es que el crecimiento neto de la plantilla ha sido de apenas 18 bomberos. También se comprometió a que habría un quinto bombero en todos los parques a finales de 2025. La pregunta es inevitable ¿Dónde están? Son todo promesas incumplidas por su parte".

Mientras se producía este debate, bomberos del parque de Águilas protestaron frente a la Asamblea Regional para visibilizar la escasez de medios materiales y humanos que están sufriendo. Entre otras carencias, trasladaron al diputado socialista que no disponen de mascarillas y botas de intervención, trabajan con compresores caducados, sin poder controlar los niveles de oxígeno en un incendio, y los camiones que conducen tienen más años que el propio conductor.

85 nuevos profesionales

El consejero subrayó que "el Gobierno Regional tiene un doble objetivo, que es reforzar la plantilla del consorcio y mejorar la prestación del servicio en los parques de bomberos de la región". En concreto, recordó que habrá 85 nuevos profesionales tras un proceso selectivo que ya está en marcha y que va a concluir en los próximos meses.

A los seis camiones de los que se dispone se van a sumar otros seis en los próximos meses, añadió. "Estamos también ultimando la tramitación administrativa para poder llevar a cabo obras en diferentes parques de bomberos de la Región" y se está "redactando el anteproyecto del nuevo parque de bomberos de Caravaca", agregó.

Según detalló, solo en 2025 se invirtieron más de 2 millones de euros en distintos servicios y suministros. Y en lo que llevamos de 2026, se han iniciado las licitaciones por un importe de casi 600.000 euros.

Ortuño insistió en que todas estas mejoras se pueden comprobar en los expedientes administrativos del Consorcio y en las distintas publicaciones del Boletín Oficial de la Región de Murcia.