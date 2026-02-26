Más ambiciosas y con ganas de crecer: las pymes familiares murcianas buscan expandirse más que las del resto del país

Más ambiciosas, más optimistas de cara al futuro y, por ende, con más visos de crecimiento que las del resto del país. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) familiares de la Región de Murcia muestran "más interés" por expandirse que la media nacional, un hecho impulsado principalmente por "la mejora de la rentabilidad y de la eficiencia y productividad". En una escala del 1 al 10, las empresas murcianas puntúan su interés por expandirse con un 7,9, frente al 7,5 del conjunto de España.

Son datos que forman parte de la "radiografía" realizada dentro del último estudio Pyme Familiar 2025 en la Región de Murcia, el sexto que realiza la Cátedra de Competitividad del Colegio Oficial de Economistas y la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum en colaboración con la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) y que fue presentado este jueves en el edificio corporativo de CaixaBank en Murcia.

En concreto, el informe ahonda en la situación de 225 empresas murcianas y 634 españolas con plantillas de entre 6 y 249 empleados. Aunque estas representan el 10% del total en la Comunidad, generan cerca de la mitad del empleo y del Valor Añadido Bruto, lo que "evidencia su elevado impacto económico".

Si se distingue por tipo de propiedad, las compañías no familiares son, en general, las más decididas a dar el salto: alcanzan un 8,3, mientras que las familiares se sitúan ligeramente por debajo, con un 7,7.

Por sectores, las pymes del ámbito comercial son las que manifiestan un mayor deseo de crecer, con una puntuación media de 8,3. Dentro de ellas destacan especialmente las no familiares, que elevan esa cifra hasta el 9,1. En cambio, en el sector industrial se produce la excepción: aquí son las empresas familiares las que muestran una mayor ambición de crecimiento, con un 8, frente al 7,4 de las no familiares.

El tamaño también influye: las empresas medianas son las que más apuestan por expandirse, con una puntuación de 8,8. La mayor diferencia entre familiares y no familiares se da en las pequeñas empresas: en este caso, las familiares se muestran mucho más proclives a crecer (8,6) que las no familiares (7,3).

Siete de cada diez pymes de alto impacto en la Comunidad ya son familiares, con un peso especialmente relevante en el sector industrial (83%)

La edad de la empresa marca otra diferencia significativa. Las más jóvenes —tanto las emprendedoras como las que están en fase de desarrollo— son las que tienen mayor vocación de crecimiento, con puntuaciones de 8,4 y 8, respectivamente. En estos casos, el impulso es especialmente intenso entre las no familiares, sobre todo en las emprendedoras (9,1 frente a 8). Sin embargo, entre las empresas ya consolidadas ocurre lo contrario: las familiares muestran una intención de crecimiento ligeramente superior (7,7 frente a 7,2).

Crecimiento interno, la vía elegida

Entre las empresas más interesadas en crecer, el objetivo prioritario es "reforzar su capacidad financiera y atraer talento". Los negocios de este tipo presentes en la Comunidad son conscientes de que el tamaño a la baja penaliza la competitividad: el crecimiento interno sigue siendo la principal vía elegida, seguida de las alianzas estratégicas y, en menor medida, de la entrada de capital privado.

“Para el empresario, el crecimiento no es una obsesión ni una moda, sino una necesidad”, defendió Patricio Rosas, vicedecano y director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas. Las empresas de mayor tamaño, añadió, presentan unos mayores índices de productividad, mayor competitividad y mejor acceso a la innovación.

Con 27 años de media, las pymes familiares son más longevas que las que no lo son (19 años)

Por su parte, el director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, Ángel Meroño, sí que señaló que el crecimiento de estas pymes se ha ralentizado en el último año por la incertidumbre existente: "Las empresas familiares necesitan un entorno estable y de confianza para crecer de manera sostenible”, señaló.

Presencia de empresa familiar por sectores en la Región de Murcia.

En la Región, el 72% de las pymes de alto impacto son familiares, tres puntos por encima de la media nacional, un liderazgo "especialmente significativo" en el sector industrial, donde el 83% de estas empresas tienen carácter familiar (diez puntos más que la media española), seguido de la construcción (79%), comercio (76%) y servicios (62%).

Las mujeres ganan peso en la gerencia de las familiares

Otros de los datos llamativos que se desprenden del citado estudio es que la antigüedad media de las pymes familiares de la Región de Murcia es superior a la de las no familiares (27,1 años frente a 19,3 años) mientras que las mujeres siguen progresivamente ganando peso dentro de la gerencia de las pymes familiares murcianas (20%) frente al 6% de la no familiar.

El planteamiento de venta va in crescendo tanto en pymes familiares (37%) como en no familiares (43%), mientras que la posibilidad de cierre se mantiene estable en las familiares (10%) y crece en las no familiares (11%).

Dentro de los planes de futuro en cuanto a profesionalización y continuidad, el 20% de las pymes familiares se plantea incorporar socios o directivos externos a sus empresas. En cuanto a los planes de continuidad, casi la mitad (el 49%) apuesta por la transmisión generacional a descendientes u otros familiares. Esta profesionalización se está haciendo desde el interior de las empresas familiares murcianas hacia el exterior: "Tanto con consejeros externos que cada día asisten más a nuestras empresas como internamente, porque el apellido no es un un impedimento, cada día la formación es mayor", defendió el presidente de Amefmur, José María Tortosa.

El Índice Pyme de Confianza desciende ocho puntos en la Región de Murcia, situándose en 32, en línea con la media nacional. Por su parte, el Índice Pyme de Competitividad, aunque también retrocede, se mantiene en valores positivos y superiores a la media española (12 frente a 10).

Por su parte, el director comercial de empresas de Murcia y Alicante de CaixaBank, Juan Jesús Lozano, destacó el firme compromiso de la entidad financiera con el tejido empresarial regional y resaltó que la empresa familiar representa aproximadamente el 90% de su negocio en la Región.