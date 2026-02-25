UGT advierte de las "condiciones insalubres y de falta de seguridad" en los centros del 061 en la Región

El sindicato UGT ha denunciado la situación de precariedad de las ambulancias y centros de emergencias extrahospitalarias del 061, con vehículos en situaciones límites por su antigüedad o su falta de mantenimiento, e instalaciones con mobiliario deficitario, situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores.

Así lo ha señalado este miércoles la secretaria general del sindicato, Paqui Sánchez, que "conoce en primera persona la situación de este servicio dependiente del Servicio Murciano de Salud (SMS)", puesto que hasta su designación para el cargo el pasado marzo de 2025 ejercía como médico en una de las unidades móviles de emergencias (UME) de Cartagena.

Entre las anomalías que el sindicato lleva más de un año denunciando ante la Gerencia del 061 y también ante la dirección del SMS, Sánchez ha destacado el mal estado generalizado de las ambulancias, tanto de las UME, como de las SVAE (ambulancias dotadas de soporte vital asistidas por un enfermero y un técnico, sin médico).

Estos vehículos tienen problemas como cinturones de seguridad que no funcionan, limpiaparabrisas en mal estado, ruedas desgastadas, sensores de averías de motor que no llegan a repararse, puertas que no cierran o cajones para el transporte de medicamentos que tienen que sujetarse con sábanas o esparadrapos entre otros.

La mayoría de las unidades, ha resaltado también, no cuenta con respiradores adaptados para niños de menos de 10 kilos de peso, que si sufren una patología grave tienen que ser siempre trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca, el único con UCI pediátrica.

En cuanto a las condiciones de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que atienden urgencias fuera del horario de los centros de salud, ha criticado que están en condiciones insalubres y faltas de higiene, con mobiliarios prohibidos y que no se renueva ni repara, afectando al trabajo y al descanso del personal sanitario, que lleva a cabo las guardias en condiciones.

La dirigente sindical ha lamentado también la falta de recursos humanos: el servicio del 061 contó en 2025 con 499 médicos, 486 enfermeros, 220 técnicos en emergencias sanitarias, 116 celadores, 45 administrativos y 4 directivos.

Con estos medios, se asistió a 50.579 avisos, de los que 39.902 se atendieron en los SUAP, mientras que las ambulancias UME realizaron 9.430 asistencias y se efectuaron 1.157 traslados.

Sánchez ha insistido en que es necesaria una mayor inversión por parte del SMS para la renovación y mantenimiento de esos vehículos e instalaciones para poder garantizar la "seguridad laboral y seguridad de los pacientes".