Senena Corbalán da el paso y presenta su proyecto para liderar como rectora la UMU

Con Senena Corbalán se confirma el quinto nombre de las quinielas sobre los candidatos que aspirarán a hacerse con el Rectorado de la Universidad de Murcia en las elecciones que la UMU celebrará el próximo mes de abril, un elenco formado hasta el momento también por Samuel Bauxauli, Alicia Rubio, Alfonsa García y Guillermo Díaz.

La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular y exvicerrectora de Investigación e Internacionalización, Senena Corbalán, ha anunciado este miércoles que presentará su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia cuando se abra el plazo el próximo 10 de marzo, aunque lleva un tiempo trabajando en el proyecto que presentará y para el que viene recabando apoyos mediante reuniones y encuentros en los últimos días.

Corbalán anunció a principios de año que dejaba el Vicerrectorado de Investigación para iniciar un proyecto, sin confirmar en aquel momento su intención de presentarse a las elecciones aunque todo su entorno y la comunidad universitaria lo daban por hecho. Ahora, dice que ha tomado la decisión "tras un período de reflexión y escucha activa de los distintos colectivos que integran la comunidad universitaria". De hecho, Corbalán asegura que "en estos meses he dialogado con el estudiantado, el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico de gestión, administración y servicios (PTGAS). Escuchar sus inquietudes y aspiraciones ha sido determinante para dar este paso. Considero que la Universidad de Murcia necesita un proyecto compartido y sólido, capaz de afrontar con garantías los desafíos de los próximos años".

Según detalla la próxima candidata, su propuesta se articula en torno a una idea clara: "creo en una universidad pública que pone a las personas en el centro, que apuesta por la excelencia académica y por una investigación e innovación que transforman y conectan con Europa" y asegura que "es un proyecto que va a impulsar la transformación digital y la sostenibilidad financiera, planificando con rigor, y gobernando con transparencia y ambición. Es el momento de construir juntos la Universidad de Murcia 2032".

Su candidatura se enmarca en un contexto en el que la Universidad de Murcia afronta importantes retos relacionados con la financiación, las nuevas normativas universitarias, el apoyo al estudiantado, la atracción de talento investigador, la mejora de las condiciones laborales y el refuerzo del papel social de la universidad pública en la Región de Murcia.

Senena Corbalán insiste en que su proyecto no se construye desde la confrontación, sino desde la colaboración y afirma que "la universidad avanza cuando trabaja unida". La participación, el cuidado de las personas y el fortalecimiento del ecosistema docente e investigador serán las líneas estratégicas que marcarán su programa.

De la investigación al liderazgo institucional

La candidata a rectora es catedrática en el departamento de Bioquímica y Biología Molecular y cuenta con una amplia trayectoria docente e investigadora. Profesora en titulaciones como Biotecnología, Farmacia y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como en el Máster de Biología Molecular y Biotecnología, su investigación se ha orientado al estudio de las proteínas que interactúan con las membranas celulares, un ámbito clave para comprender procesos como la comunicación y la proliferación celular.

En los últimos años, su grupo ha contribuido al avance del conocimiento molecular de enfermedades de gran impacto social como el cáncer y las patologías neurodegenerativas. Su carrera incluye estancias en centros internacionales de referencia como el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), el Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB), el University College de Londres (UCL) y New York University (NYU).

Su experiencia en la gestión universitaria incluye ámbitos esenciales como la internacionalización y la investigación. Entre marzo de 2018 y enero de 2026 ha desempeñado distintos cargos, entre ellos los de vicerrectora de Internacionalización y de Investigación.