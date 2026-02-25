Prototipos 'made in Murcia': desde una lonja 2.0 a materiales alternativos al cemento

Materiales alternativos al cemento, una lonja 2.0 que conecta a pescadores con consumidores finales o dispositivos para medir parámetros medioambientales son algunos de los proyectos con sello murcianos que se exponen desde este martes y hasta el jueves en la feria Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación que se celebra en Málaga, en el que la Región de Murcia está representada a través de la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y las tres universidades murcianas: UMU, UPCT y UCAM.

La feria se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro del sistema español e internacional de innovación, al reunir a empresas, entidades y administraciones públicas vinculadas a la I+D+i, junto a universidades y organismos intermedios de apoyo a la transferencia, por lo que se convierte en una plataforma para investigadores al que la Región de Murcia acude este año con 18 prototipos tecnológicos que permitirán cerrar alianzas con empresas e inversores.

Por ello, el consejero de Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, encabezaba este martes la delegación murciana al encuentro, en el que la comunidad cuenta con una espacio institucional de 56 metros cuadrados con el objetivo de ganar visibilidad y facilitar la generación de contactos, alianzas y oportunidades de colaboración para el ecosistema innovador regional.

Proyectos

Entre los desarrollos expuestos por la UMU, destaca la App Lonja 2.0, una herramienta que pone en contacto a pescadores con consumidores finales -incluidos restaurantes y pescaderías- y permite la venta directa del producto desde origen con transparencia y trazabilidad bajo control de lonja. El prototipo se muestra directamente en dispositivo móvil, con opciones de entrega en domicilio, local o punto de venta.

En el ámbito de la monitorización y la sostenibilidad urbana, la UPCT presenta MovIoT, una solución basada en dispositivos IoT para medir parámetros medioambientales en ciudad. El sistema integra un dispositivo compacto que puede instalarse en vehículos de movilidad personal (bicicletas o patinetes), flotas urbanas o mobiliario itinerante, combinando hardware y software para la captura y gestión de datos.

También se exhiben desarrollos de aplicación industrial inmediata, como los de Qartia Smart Technologies, de la UPCT, centrados en dispositivos de sensorización para calidad del aire, agua y suelo, orientados a la monitorización en continuo de procesos en entornos de industria 4.0. La demostración incluye equipos físicos de medición de gases y partículas junto con su software, con capacidad de integración en redes de datos y sistemas informáticos del cliente.

En materia energética, la programación de la primera jornada también acogió la presentación de una herramienta online para la gestión de eventos de respuesta de demanda, diseñada para monitorizar tanto consumos como perfiles de generación fotovoltaica, con doble enfoque: el análisis global como conjunto de usuarios y el detalle individual de los requerimientos de cada participante. Se trata de una solución orientada a optimizar recursos y facilitar nuevas fórmulas de gestión energética y comunidades energéticas.

La UPCT expone asimismo un desarrollo vinculado a materiales alternativos al cemento Portland convencional mediante geopolímeros. Se muestran muestras físicas y elementos impresos en 3D que ilustran su potencial para reducir emisiones asociadas a la producción de cemento, manteniendo resistencias y comportamiento adecuados para usos estructurales, con un mejor desempeño ambiental.

Inauguración del encuentro Transfiere este martes en Málaga con el consejero Vázquez. / L.O.

Tecnologías preparadas para dar el salto

En paralelo a la actividad expositiva, el foro incluye un programa centrado en la colaboración público-privada, la financiación de la innovación, el impulso al emprendimiento tecnológico y la valorización del conocimiento. En este marco, el consejero mantendrá encuentros de trabajo con agentes del ecosistema innovador y con entidades clave para el desarrollo tecnológico, entre ellas el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), presente en el programa oficial con distintas sesiones sobre instrumentos de apoyo a la I+D+i.

El consejero Juan María Vázquez afirma que "a Transfiere no venimos a explicar futuro en abstracto, venimos a enseñar tecnologías que ya funcionan y que están preparadas para dar el salto a entornos reales. Nuestra prioridad es facilitar acuerdos: pilotos con empresas, licencias, colaboración para industrializar y, sobre todo, acelerar el camino desde el prototipo a la implantación".

Con esta participación, el Gobierno regional impulsa la conexión entre investigación aplicada y tejido productivo, promoviendo un catálogo de 18 prototipos universitarios listos para validar, escalar e incorporarse a la actividad económica.