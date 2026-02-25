Aunque lleven dos meses sin pagarte la nómina, los trabajadores de Murcia están obligados a acudir a su puesto: esto dice la ley

El impago de salarios es un incumplimiento grave por parte de cualquier empresa, y el trabajador de la Región de Murcia tiene derecho a reclamar, pero eso no significa que pueda dejar de ir a su puesto trabajo de manera automática.

Según el Estatuto de los Trabajadores (ET), abandonar el trabajo sin que haya habido una resolución judicial previa puede interpretarse como "abandono del puesto" y, a su vez, podría derivar en un despido disciplinario sin indemnización (artículo 54.2.a).

En otras palabras, el contrato solo se suspenderá por causas concretas, como lo sería una baja médica o una huelga. En cambio, el retraso del pago de la nómina no es suficiente para dejar de trabajar sin arriesgarse.

Qué dice la ley sobre el pago de salarios

De acuerdo con el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, "el pago del salario se hará puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos". No obstante, para que el empleado pueda rescindir su contrato y recibir la citada indemnización, el artículo 50.1.b requiere "faltas de pago o retrasos continuados". Esto significa que la ley considera justa la extinción del contrato en dos casos:

Se adeudan tres mensualidades completas , aunque no sean consecutivas.

, aunque no sean consecutivas. Se repiten retrasos de pago durante seis meses dentro de un mismo año.

Qué consecuencias hay para la empresa

Ya hemos visto que acudir o no a tu puesto de trabajo puede acarrear problemas al trabajados, pero lo sí castiga duramente la ley son las empresas morosas. La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) califica como "infracción muy grave" en su artículo 8.1, el impago o los retrasos reiterados del salario.

A su vez, las sanciones interpuestas a los empresarios pueden ser muy elevadas: en el peor de los casos la compañía podría enfrentarse a multas de 120.006 a 225.018 euros. Al mismo tiempo, el empleado podría reclamar "un interés anual del 10% sobre lo que se le debe", según el artículo 29.3 del Estatuto.

Pasos que debe seguir el trabajador

Cuando se dé la situación de que la empresa lleva dos meses sin pagarte y siga pidiendo tu asistencia, debes continuar asistiendo a tu puesto para no perder tus derechos como trabajador. Lo recomendado en estos caso es lo siguiente:

Presentar reclamación de cantidad: exigir los salarios atrasados más el 10% de interés por mora. Interponer demanda por extinción del contrato: si los impagos alcanzan tres meses o los retrasos suman seis meses en un año, puedes solicitar la "extinción por voluntad del trabajador", según el artículo 50.

Si un juez da la razón al trabajador, este tendrá derecho a:

Indemnización equivalente al despido improcedente , calculada como 33 días por año trabajado (artículo 56.1).

, calculada como 33 días por año trabajado (artículo 56.1). Prestación por desempleo, siempre que se cumplan los requisitos habituales.

Para que no te pille por sorpresa, es primordial recordar que el plazo para reclamar cualquier acción contra el despido o la resolución del contrato es de 20 días hábiles, por lo que conviene actuar rápido.