Movilidad
Ouigo lanza billetes desde 9 euros para viajar de Murcia a Madrid hasta diciembre
La compañía abrirá la venta el 4 de marzo y mantiene tres idas y vueltas diarias desde la estación del Carmen
Ouigo abrirá la próxima semana la venta de billetes para viajar desde 9 euros por trayecto en todas sus rutas para desplazamientos entre el 3 de agosto y el 12 de diciembre de 2026. La comercialización comenzará el miércoles 4 de marzo a través de la aplicación de la compañía y, un día después, el jueves 5, en su página web.
En el caso de la Región de Murcia, la operadora mantiene su conexión diaria entre Murcia y Madrid–Chamartín, con tres idas y vueltas cada día. Esta ruta incluye paradas en Albacete y Elche antes de llegar a la capital.
La compañía francesa conecta desde la estación de Madrid–Chamartín con Murcia, Valencia (con parada en Cuenca) y Alicante dentro del corredor Valladolid–Madrid–Chamartín–Alicante, que también efectúa parada en Segovia. Además, completa su red con conexiones directas entre Valladolid y Valencia, alcanzando un total de quince destinos.
Los trayectos podrán adquirirse a partir del miércoles 4 de marzo
En el conjunto de su red, Ouigo opera diez circulaciones diarias en la ruta Madrid–Barcelona (cinco por sentido), cinco idas y vueltas entre Madrid y Valencia (una de ellas prolongada hasta Segovia y Valladolid) y tres idas y vueltas diarias entre Madrid y Alicante, algunas con paradas en Segovia, Cuenca, Albacete y Elche.
Reanudado el servicio entre Madrid y Sevilla
En Andalucía, la compañía ha reanudado el servicio entre Madrid y Sevilla, donde ofrece seis circulaciones diarias. En el caso de Málaga, la reapertura está pendiente de la finalización de las obras de Adif, aunque está previsto que opere seis circulaciones habituales -cuatro de martes a jueves- cuando vuelva a estar en servicio.
La compañía mantiene su política de compensación por retrasos
Ouigo ha informado además de que mantiene su política de compensación por retrasos, a diferencia de Renfe e Iryo, que han suspendido temporalmente las suyas debido a las limitaciones temporales de velocidad establecidas por Adif en distintos puntos de la red ferroviaria.
En el caso de la operadora gala, los viajeros tienen derecho a un vale de descuento equivalente al 50% del valor del billete si el retraso supera los 30 minutos; a un reembolso del 50% del coste si supera los 60 minutos; y al reembolso del 100% si el retraso alcanza los 90 minutos.
