Murcia es la única comunidad que no ha pedido más fondos para las ayudas de 2025 al coche eléctrico

La ampliación extraordinaria de 400 millones de euros del programa MOVES III ha vuelto a situar a la Región en el centro del debate sobre la gestión de las ayudas a la movilidad eléctrica. Mientras el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ya ha transferido más de 380 millones para cubrir listas de espera en la mayoría de comunidades, Murcia es la única comunidad de España que no solicitó fondos adicionales, un hecho que ha generado inquietud entre solicitantes de las ayudas.

La distribución del refuerzo presupuestario se realizó en función de la demanda acreditada por cada territorio. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco concentraron el 65% de los nuevos recursos tras presentar proyecciones de solicitudes pendientes. Otras doce autonomías también obtuvieron ampliaciones, mientras que la Región decidió mantener la dotación inicial de 12,7 millones de euros.

Desde la plataforma de afectados ACMEIS se interpreta esta situación como una nueva señal del atasco administrativo. Su vicepresidente, Antonio Fernández, sostiene que existen "al menos 3.800 expedientes" en la comunidad y advierte de que con el presupuesto disponible "es casi seguro que no habrá fondos suficientes". Por otra parte, la asociación asegura que, a diferencia de otras regiones, en Murcia aún no se han publicado resoluciones de concesión del MOVES 2025, paso previo al pago, y recuerda que hay cientos de beneficiarios del autoconsumo y de ayudas al coche eléctrico anteriores, con todos los papeles en regla, que todavía no han cobrado las ayudas, algunos desde hace más de cuatro años.

En cuanto a la decisión de no solicitar la ampliación de presupuesto para el MOVES 2025, desde la Consejería de Medio Ambiente explican que se dispone de los fondos suficientes para satisfacer las solicitudes recibidas y piden tener en cuenta "la experiencia del anterior programa, donde menos del 60 por ciento del presupuesto solicitado prosperó en concesión, como consecuencia del farragoso proceso administrativo".

Sin embargo, ACMEIS replica que es la falta de resoluciones lo que impide acceder a nuevas ampliaciones de fondos e insisten que el retraso coloca a Murcia por detrás de comunidades que ya están pagando ayudas de esta convocatoria. "La burocracia es la misma en toda España", recuerda Fernández, quien cree que la situación responde más a la mala gestión que al diseño del sistema.

Acelerón con las tramitaciones

La Consejería de Medio Ambiente también rechaza las críticas sobre su gestión en convocatorias anteriores y atribuye los problemas al diseño estatal del programa. Fuentes de este departamento sostienen que el modelo "excesivamente burocrático" ha colapsado a las administraciones y defienden que la Región está resolviendo expedientes con un índice de concesión del 86%, por encima de la media nacional. Además, subrayan que en el último semestre se han abonado más de ocho millones en ayudas de Moves y autoconsumo y que los pagos se intensificarán conforme venzan los plazos de justificación en 2026.

Desde ACMEIS reconocen que en los últimos meses se ha producido una aceleración en la tramitación, con más resoluciones que en años anteriores, aunque matizan que ese avance no se ha traducido todavía en pagos efectivos para muchos beneficiarios. "Una cosa es la concesión y otra muy distinta los pagos ejecutados", insisten. En cualquier caso, la plataforma sostiene que esa mejora responde en parte a la presión mediática, y la de su asociación, y también a la contratación de refuerzos técnicos, impulsada por el departamento que dirige Juan María Vázquez.

Noticias relacionadas

Con el MOVES 2025 cerrado y a la espera del nuevo Plan Auto+, el pulso entre Administración y afectados continúa abierto, con miles de solicitantes pendientes de saber si recibirán o no las ayudas comprometidas.