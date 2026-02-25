Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores murcianos

La Guardia Civil junto a la Dirección general de Tráfico (DGT) se encarga de que los conductores cumplan con la normativa establecida, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras de la Región de Murcia y del resto del país.

La baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026, los conductores están obligados a llevar el dispositivo luminoso que sustituye a los triángulos tradicionales en caso de avería o accidente. Esta debe guardarse en un lugar accesible como la guantera o el lateral del vehículo, para que el conductor pueda acceder a ella rápidamente y colocarla en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado. No disponer de ella o utilizar un modelo no homologado está sancionado con 80 euros.

El permiso de circulación

"El Permiso de Circulación es el documento que identifica la titularidad del vehículo, incluidos los vehículos especiales, tanto agrícolas como de obras y servicios", explica la DGT.

Según el artículo 26 del Reglamento General de Circulación: "El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos: El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación podrá ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, que surtirá los mismos efectos".

No llevar el permiso de circulación en el vehículo supone una sanción económica de 10 euros. Si el documento no está actualizado, la multa asciendo a 80 euros. Sin embargo, en los casos más graves, si el vehículo no tiene permiso de circulación, los conductores se enfrentan sanciones que pueden alcanzar los 500 euros.

Permiso de circulación de un vehículo español. / Neomotor

Documentos obligatorios en el vehículo

Todos los conductores deben llevar en vigor estos tres documentos obligatoriamente en sus vehículos:

Permiso de conducir

Permiso de circulación del vehículo

Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV)

El impuesto de circulación es un documento obligatorio para todos los vehículos matriculados, pero no es necesario llevar el justificante de pago.

Una práctica habitual en Murcia

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico de la Región de Murcia catalogan esta infracción como algo que no es novedoso. De hecho, cuentan que "ocurre desde hace años en la Región" y que no se trata de una sanción nueva que se haya incorporado a la vez que la baliza V-16.

Según los agentes, no portar el permiso de circulación en el vehículo, a priori, es considerado como infracción leve y no genera pérdida de puntos (aunque en algunos casos, más graves, sí pueden quitártelos).

Al mismo tiempo, Tráfico insiste en que la sanción por no llevar el permiso y por no tener la baliza no tienen nada que ver la una con la otra y que, por tanto, el usuario que carezca de ambas al ser parado por los agentes deberá pagar dos sanciones distintas: entre las dos suman 580 euros.

Tráfico empezará a multar en marzo por las balizas

La DGT dejó los primeros meses del 2026 para que el conductor se fuera familiarizando con la baliza. Desde el primer momento, la idea fue la de "dejar que la gente se mentalizara". Sin embargo, eso va a acabar pronto.

La Guardia Civil insiste en que "no hay ningún periodo" oficial para 'hacer la vista gorda', que Interior no ha dado ninguna indicación con fechas. Sin embargo, ellos consensuaron una. "La obligación comenzó en enero y ya estamos en febrero, así que a partir de marzo se pondrá la cosa seria", avisa uno de estos expertos en Tráfico en Murcia.