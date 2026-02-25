Movilizan más de 4,5 millones para lograr la transformación digital de mas de 40 pymes de la Región

El Gobierno regional ha resuelto la convocatoria de la línea de ayudas de transformación digital, lanzada el pasado año, con el respaldo a 41 proyectos empresariales, que movilizan más de 4.556.529 euros de inversión y cuentan con una ayuda aprobada de 2.171.329 euros.

Los resultados de este instrumento específico para acelerar la trasformación digital de las pymes los dio a conocer este miércoles la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante una visita a la empresa Cristóbal Meseguer, S.A., una de las beneficiarias de la convocatoria.

“Hoy demostramos que la apuesta por la transformación digital no es un eslogan, sino una política pública con impacto real en nuestras empresas”, afirmó la titular de Empresa, Empleo y Economía Social. “Esta convocatoria logra que la tecnología de vanguardia entre definitivamente en los procesos productivos, en la logística, en la relación con el cliente y en la toma de decisiones, reforzando la competitividad de nuestro tejido productivo”, añadió.

La convocatoria, dotada con tres millones de euros, recibió 53 solicitudes. Las ayudas, que pueden alcanzar hasta 80.000 euros por beneficiario, cubren hasta el 50 por ciento de los costes elegibles y están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional hasta el 60 por ciento.

Qué deben implantar

Los proyectos subvencionables incluyen la implantación de sistemas de información para la gestión del ciclo de vida de productos y servicios; gemelos digitales; sensorización y control de procesos; automatización; sistemas de planificación de recursos empresariales; comercio electrónico o soluciones avanzadas de seguridad y análisis de datos. Además, incorporan la realización obligatoria de una auditoría de ciberseguridad, como garantía de un crecimiento digital seguro.

Durante la visita institucional, la consejera de Empresa conoció el proyecto impulsado por Cristóbal Meseguer, S.A., empresa fundada en 1987 y especializada en soluciones integrales de ‘packaging’ para el sector agroalimentario, que combina diseño, fabricación de envases y desarrollo de maquinaria industrial propia. La compañía destaca por su apuesta constante por la innovación tecnológica y la sostenibilidad, con desarrollos orientados a optimizar procesos productivos y reducir el impacto ambiental, reforzando así su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.