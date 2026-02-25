Marruecos irrumpe en la eterna guerra del agua de la Asamblea Regional

El pleno de la Asamblea Regional de Murcia vivió este miércoles un debate áspero, de alto voltaje político y con el agua —y la relación de España con Marruecos— como eje de confrontación. La moción presentada por el Partido Popular para rechazar el acuerdo entre España y Marruecos sobre cooperación en infraestructuras hídricas salió adelante con el apoyo de Vox y el voto en contra del PSOE y el Grupo Mixto. El debate dejó un choque frontal entre el discurso del PP —centrado en la "incoherencia" del Gobierno— y la réplica socialista, que acusó a la derecha de "alarmismo" y "bulos".

La iniciativa popular se presentó como una defensa del campo murciano frente a lo que el diputado Jesús Cano calificó de política hídrica "injusta, incoherente y lesiva". El dirigente popular elevó el tono desde el inicio y planteó el debate en términos de agravio territorial: mientras en España se recortan trasvases —especialmente el Tajo-Segura—, denunció, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "abre la puerta a financiar embalses y trasvases en Marruecos".

Cano construiyó en su intervención un relato por el cual el Gobierno de Pedro Sánchez habría sustituido la planificación por ideología, castigando al sureste y obligando a los agricultores a depender de una desalación más cara y menos competitiva. El diputado mpopular insistió en la paradoja de que el dinero público pueda impulsar infraestructuras hídricas en un país que compite con la agricultura murciana en los mercados europeos. "No es cooperación, es competencia directa", sentenció, reclamando una política nacional del agua basada en interconexión de cuencas, almacenamiento y solidaridad territorial.

Cano cerró su turno acusando al Gobierno de usar el agua como "moneda de cambio" en política exterior y planteando el debate como una elección entre dos posibilidades únicas: "O se está del lado del campo murciano o de la política hídrica de Sánchez".

El diputado popular Jesús Cano, este miércoles durante su defensa de la moción contra el acuerdo con Marrruecos en la Asamblea. / Iván Urquízar

La respuesta socialista llegó con un tono igualmente contundente. El diputado Fernando Moreno acusó al PP de confundir deliberadamente a agricultores y regantes y de convertir cada debate hídrico en una batalla política. A su juicio, la moción se sustentaba en una interpretación falsa del acuerdo bilateral: no existirían compromisos concretos de financiación ni proyectos cerrados que sustituyan a los trasvases.

Moreno defendió que se trata de marcos habituales de cooperación internacional que permiten a empresas españolas —también murcianas— participar en proyectos en el exterior. El socialista reprochó a PP y Vox competir en el terreno del alarmismo y sostuvo que la política del Gobierno se centra en inversión en desalación, reutilización y modernización del regadío. Frente al relato de agravio, contrapuso el de oportunidad económica y tecnológica.

Vox elevó aún más el tono del debate. Su portavoz Antonio Martínez Nieto calificó el acuerdo de "alta traición" y lo enmarcó en una supuesta estrategia de fortalecimiento de Marruecos frente a España, vinculando la cuestión hídrica con la competencia agrícola, la política energética y el Sáhara Occidental. Su grupo celebró que el PP incorporara su enmienda y defendió el rechazo íntegro del acuerdo.

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Los Verdes) se desmarcó tanto de la moción como del enfoque del debate. Negó que el acuerdo concrete inversiones hídricas que perjudiquen a la Región y defendió que la cooperación internacional es una práctica habitual. No obstante, introdujo un matiz político de fondo: su crítica no se centró en el agua, sino en la posición española sobre el Sáhara Occidental.

Omar Brahim, nuevo delegado del Frente Polisario en Murcia, este miércoles en la Asamblea Regional, junto a Álvarez-Castellano (IU) y José Ángel Antelo (Vox). / Iván Urquízar

El Sáhara en el debate

Álvarez-Castellanos puso el foco en el tratamiento del conflicto saharaui dentro de la declaración bilateral, criticó que el acuerdo respalde la autonomía bajo soberanía marroquí y alertó de que esa posición deja de lado el derecho de autodeterminación. Durante su intervención saludó a Omar Brahim, nuevo delegado del Frente Polisario en Murcia, presente en la tribuna y defendió que cualquier estrategia debe contar con el consentimiento del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui.

El dirigente de IU-Los Verdes consideró ese punto "inadmisible" y justificó su enmienda a la totalidad en la necesidad de que la Asamblea marque distancia en política exterior, aunque rechazó el planteamiento general del PP.

El resultado final evidenció una nueva sintonía y equilibrio parlamentario: PP y Vox sumaron mayoría para sacar adelante la moción, mientras PSOE y Grupo Mixto votaron en contra. Más allá de los votos, el debate confirmó que el agua sigue siendo uno de los grandes campos de batalla políticos en la Región y que la política exterior —especialmente la relación con Marruecos— ha entrado de lleno en esa disputa.