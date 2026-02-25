López Miras tacha de "paletismo xenofóbico" el 'desprecio' de ERC a la Región: "Murcia hoy es mucho mejor que Cataluña"

El presidente regional, Fernando López Miras, has respondido este miércoles a las polémicas declaraciones de la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, que afirmó que "Salvador Illa es el presidente de Cataluña, el problema es que se cree que Cataluña es como Murcia. Y no. Este es un país con ambición nacional". Sus palabras fueron interpretadas como un menosprecio hacia la Región de Murcia y como una muestra de superioridad territorial.

El líder del Ejecutivo murciano, preguntado esta mañana por Susanna Griso en Espejo Público, ha afirmado que ese 'desprecio' por parte de ERC "ha ofendido a la Región de Murcia y al conjunto de los españoles".

"Le podría contestar con datos objetivos que demuestran que la Región de Murcia hoy es mucho mejor que Cataluña", ha señalado López Miras, que ha procedido a enumerar aspectos en los que, según él, la comunidad murciana estaría por delante de la catalana: "Le puedo hablar de crecimiento de PIB, de exportaciones, de empleo. Le puedo hablar de la satisfacción de los ciudadanos con la sanidad o la educación pública".

"Cuestiones en las que hoy la Región demuestra que es mucho mejor que Cataluña", ha insistido el presidente autonómico.

Además, Miras ha criticado que ERC está instalado en "paletismo xenofóbico". "Pero lo que más me preocupa de esto no es lo que diga esta señora, sino que esta gente son socios preferentes de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, que Sánchez ha pactado el sistema de financiación autonómico con ellos", ha indicado.

Sobre el sistema de financiación autonómico, ha recalcado que "no va a beneficiar ni a la Región ni a otra comunidad que no sea Cataluña".