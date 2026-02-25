El Gobierno lo deja claro en Murcia: si vives en casa de tus padres, te puede tocar pagar impuestos

Acceder a la vivienda en España y, en concreto, en la Región de Murcia, se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza para la población joven. Los alquileres siguen por las nubes y las hipotecas son cada vez más difíciles de conseguir. La actual situación ha empujado a millones de españoles a vivir con sus padres más tiempo del que desearían.

De acuerdo con los datos oficiales más recientes, la mayoría de los menores de 30 años aún no se ha independizado. Se teme, por tanto, que esta problemática se prolongue. No obstante, en medio de este panorama desalentador, surge una duda que cada vez se hace más fuerte: "¿Puede Hacienda interpretar que vivir gratis en casa de tus padres es una especie de regalo encubierto y exigirte cuentas por ello?".

Vivir en la casa familiar no genera ningún impuesto

Cuando un hijo convive con sus padres en el domicilio habitual de la familia, ni él ni sus progenitores están obligados a tributar por este motivo. La Agencia Tributaria ha dejado claro siempre que el hecho de residir en tu núcleo familiar no se interpreta como una donación y, por ende, no activa ningún impuesto relacionado con herencias o regalos.

Dicho de una manera distinta: que tus padres te dejen vivir en casa sin cobrarte un alquiler no significa, en este contexto, que se deba afrontar ninguna consecuencia fiscal para nadie.

El problema llega con la segunda residencia

La tesitura cambia cuando los padres ceden al hijo el uso de una vivienda que no es en la que ellos deciden vivir, es decir, una segunda residencia o piso que tienen con inversión. En este caso, la ley obliga a los propietarios a declarar el inmueble en la renta, aunque no estén cobrando ni un céntimo por él.

Pero, ¿por qué pasa esto? Tiene que ver con la normativa del IRPF (el impuesto que conocemos como la declaración de la renta), debido a que cualquier inmueble que no sea la vivienda habitual y que no esté alquilado genera lo que se llama una imputación de rentas inmobiliarias.

Para ser más claros: Hacienda considera que ese piso podría estar generando ingresos, aunque no lo haga, y exige aclarar un rendimiento teórico. La cifra suele ser el 1,1% o el 2% del valor catastral del inmueble, dependiendo de cuándo fue revisado ese valor. Cabe destacar, que la obligación de pagar recae sobre los dueños del inmueble (los padres) y no sobre el hijo/a.

Un contrato para evitar problemas

¿Qué puedes hacer si te encuentras en una de estas situaciones? Los expertos en fiscalidad recomiendan dejar las cosas por escrito, principalmente. Para ello existe una figura legal llamada contrato de comodato, que básicamente es un acuerdo formal en el que los propietarios ceden el uso del inmueble de forma gratuita.

Otra forma de hacerlo es mediante lo que se conoce como un documento de precario, que sirve para lo mismo. Este documento no es obligatorio, pero sí es muy recomendable poseerlo, puesto que si Hacienda decide revisar tu situación en algún momento, tenerlo evitará malentendidos y te ayudará a dejar claro cuál es el acuerdo entre las partes.