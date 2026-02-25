La exposición itinerante ‘El Prado en las Calles’ llega a la Región de Murcia

La Región de Murcia acogerá la exposición itinerante ‘El Prado en las Calles’, organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. El objetivo de la muestra es dar a conocer al público murciano las colecciones y el patrimonio histórico adscrito a la pinacoteca recorriendo varias ciudades de la Comunidad, empezando el próximo mes en Cehegín, seguido de Murcia, Lorca y San Javier.

Al acto de presentación, que se ha realizado en el Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam), han acudido la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa; el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín; y representantes de los municipios que van a acoger la exposición, como la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; el concejal de Turismo y Cultura del del Ayto. de Lorca, Santiago Parra; y el concejal de Turismo y Cultura del Ayto. de Murcia, Diego Avilés.

Foto de familia de la firma del convenio ‘El Prado en las Calles en la Región de Murcia’ / Iberdrola

También han estado presentes representantes de la Consejería como el secretario autonómico Juan Antonio Lorca y el director general Patricio Sánchez, así como el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana; y el delegado Institucional de la compañía en la Región, Miguel Ángel Cerdán.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha afirmado que «poner la cultura al alcance de todos es, sin duda, una iniciativa loable, que hay que agradecer a la alianza que forman el Museo del Prado e Iberdrola. Más aún cuando lo que se ofrece es una aproximación efectiva y didáctica a grandes maestros de todos los tiempos y de todas las escuelas, pintores reconocibles por el gran público y obras de prestigio universal que han de servir como impulso y motivación para que quienes admiren esa colección de 50 precisas reproducciones sientan la necesidad de conocer de primera mano los originales y todas las maravillas que acogen, no sólo El Prado, sino los muchos y excelentes museos que acogen la Región de Murcia y toda España».

Las reproducciones replican fielmente las obras originales / Iberdrola

Por su parte, Jaime Alfonsín ha puesto el acento en la importancia y relevancia de esta exposición, «para acercar a grandes maestros de la pintura a todos los ciudadanos y que puedan disfrutar de la itinerancia de esta muestra de ‘El Prado en las Calles’, que ha cosechado un inmenso éxito en ediciones anteriores». Además, el presidente de la Fundación Iberdrola España ha subrayado que esta exposición «no sería posible sin la colaboración del propio Museo, de cada uno de los diferentes ayuntamientos y ciudades por las que va a pasar, que seguro que la acogerán con entusiasmo».

Esta nueva edición arrancará en Cehegín del 6 de marzo hasta el 5 de abril, donde se podrá disfrutar de un viaje artístico a través de las escuelas más famosas del arte clásico, como la española con Goya, El Greco o Sorolla; la flamenca con Rubens y Rembrandt; la holandesa con Durero y el Bosco; así como la italiana con Caravaggio, entre otros artistas.

El objetivo de esta exposición itinerante al aire libre es exhibir en espacios públicos 50 reproducciones de gran calidad, que replican fielmente las obras originales, buscando que el visitante viva algo muy similar como si viese las pinturas originales expuestas en Museo del Prado. Asimismo, con esta actividad se pretende democratizar el acceso a la cultura para que todos los ciudadanos puedan disfrutar del arte en mayúsculas.

Se podrá disfrutar de un viaje artístico a través de las escuelas más famosas del arte clásico / Iberdrola

Desde que inició en 2019 su andadura en España, ‘El Prado en las Calles’ ha acumulado gran afluencia de visitantes en distintos emplazamientos tales como en Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, Valencia y ahora la Región de Murcia. En total, la muestra ha visitado 58 municipios.

125 años de historia y compromiso

Iberdrola celebra este año su 125 aniversario con un extenso programa de actividades por toda España bajo el lema 125 años luz, que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro.

A lo largo de estos meses, la compañía desplegará una intensa agenda que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música y eventos sociales, e iluminaciones de edificios singulares como el Palacio Consistorial de Cartagena, con el objetivo de compartir esta celebración con empleados, clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.

Fundación Iberdrola, miembro Protector del Museo del Prado

La Fundación Iberdrola España desarrolla uno de sus principales ejes de actividad en torno al cuidado y mantenimiento de las riquezas culturales y artísticas de nuestro país. Colabora con el Museo del Prado desde el año 2010 a través del apoyo a los programas de conservación y restauración de la pinacoteca, así como en el desarrollo de cuatro becas anuales para jóvenes restauradores.

Además, en 2019 se adhirió al Programa Extraordinario para la Conmemoración del Bicentenario del Museo del Prado y, tras el éxito cosechado, se llevó a cabo el despliegue de esta exposición itinerante en España.

Noticias relacionadas

La Fundación Iberdrola España ha destinado, desde el año 2011, un total de 13 millones de euros al área de Arte y Cultura, que centra sus recursos en diversos programas, como el de Iluminaciones, que contempla el diseño, ejecución y financiación de proyectos de iluminación artística en edificios singulares y monumentos de bien de interés cultural. Además cuenta con en el Programa Restauraciones, que apoya a los talleres de restauración de museos de referencia para la conservación de su patrimonio pictórico y artístico. En la Región de Murcia destaca la iluminación de la Basílica de la Vera Cruz y su entorno amurallado, en Caravaca de la Cruz, y las colaboraciones institucionales con la Fundación Museo Teatro Romano de Cartagena desde 2015 o el Museo Salzillo desde 2013.