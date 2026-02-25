Cuotas pagadas durante dos años y 1.000 euros para los nuevos autónomos murcianos: requisitos y cómo solicitar las ayudas en la Región

Un espaldarazo económico para los nuevos autónomos en el inicio de su activad, anticipándoles las cuotas a la Seguridad Social de los dos primeros años de actividad y brindándoles una subvención inicial de 1.000 euros. La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), anunció este miércoles que abre una nueva convocatoria de la ‘Cuota Cero Ampliada’ para este año y que está dotada con una partida de 5.985.000 euros.

Cabe recordar que el año pasado 2.326 personas accedieron a esta ayuda, 928 de ellas mujeres y 1.398 hombres. Este año se estima que sean de nuevo alrededor de los 2.000 los autónomos los que se beneficien de ella.

Requisitos necesarios

La Comunidad ha establecido cuáles son los requisitos necesarios para optar a esta ayuda, que puede solicitarse desde hoy y hasta el 15 de octubre: pasan por estar en desempleo en la fecha inmediatamente anterior a la del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) y desarrollar la actividad económica en la Región de Murcia.

También podrán optar los trabajadores por cuenta propia o autónomos que, habiendo cesado su actividad por nacimiento de un hijo, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia, dándose de alta en RETA, dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del cese.

Los interesados en solicitar la ‘Cuota Cero Ampliada’ deben formalizar el modelo único de instancia, disponible en el siguiente enlace de la Sede Electrónica de la Comunidad.

"Nuestro objetivo es que ninguna buena idea se quede sin desarrollarse por falta de apoyo", dicen desde el SEF

"La 'Cuota Cero Ampliada' es una herramienta clave para reducir las barreras económicas que afrontan quienes deciden emprender y dar el paso hacia el trabajo autónomo, y nuestro objetivo es que ninguna buena idea se quede sin desarrollarse por falta de apoyo en los primeros meses de actividad, que son los más complejos para consolidar un proyecto empresarial", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

Apoyo al talento emprendedor

Además de la ‘Cuota Cero Ampliada’, el Gobierno regional apoya el talento emprendedor de la Región con otras ayudas específicas para personas desempleadas que se deciden a iniciar una actividad empresarial, como, por ejemplo, las subvenciones de entre 6.000 a 9.900 euros para realizar inversiones en inmovilizado material.

Asimismo, aquellos que opten por capitalizar su prestación por desempleo, esto es, cobrarla en un pago único, pueden beneficiarse de una ayuda adicional para el pago de cuotas a la Seguridad Social, que cubre el 50 por ciento de la cuota mínima o el 100 por 100 en el caso de integrarse en una fórmula de economía social, durante el tiempo equivalente a la duración de la prestación capitalizada.

Además, el SEF cuenta en con un servicio de asesoramiento empresarial, donde las personas con interés por emprender reciben orientación sobre trámites de alta, cuotas a la Seguridad Social, subvenciones, financiación y otros aspectos clave para poner en marcha su negocio.

"El respaldo al emprendimiento debe ser integral, por eso combinamos ayudas económicas con asesoramiento y acompañamiento técnico, generando un ecosistema más favorable para el talento emprendedor en la Región y seguimos apostando por el autoempleo como una vía sólida de inserción laboral y dinamización económica, especialmente para personas desempleadas que quieren construir su propio proyecto profesional", concluyó Valero.