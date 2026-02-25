Costas iniciará la regeneración de las playas de San Javier tras la dana Alice "en cuestión de días"

La Asamblea Regional debatió dos iniciativas centradas en la gestión de los efectos de fenómenos meteorológicos extremos y la prevención de futuras inundaciones. La atención se concentró en la moción sobre la recuperación de las playas de San Javier tras la dana Alice de octubre de 2025, un asunto que evidenció el cruce de reproches entre administraciones pero que terminó con un amplio respaldo. En un segundo plano, el pleno abordó la propuesta de Vox para impulsar presas de laminación en Lorca, que salió adelante parcialmente, dejando fuera el rechazo a la Agenda 2030.

El debate principal giró en torno a la petición de actuaciones urgentes para regenerar las playas de San Javier dañadas por la dana 'Alice'. El diputado popular Carlos Albaladejo defendió que el temporal supuso "un mazazo" para la economía y el patrimonio natural, describiendo playas con pérdidas de arena de hasta medio metro, pasarelas destruidas y lodos acumulados. En su intervención denunció lo que calificó de "inacción" estatal y relató que, en una reunión, desde la Demarcación de Costas se trasladó al Ayuntamiento un "no rotundo" a intervenir.

El Partido Socialista rechazó esa versión. El diputado Manuel Sevilla sostuvo que la negativa "es falsa" y explicó que la actuación depende de un informe ambiental que debe emitir la Comunidad Autónoma. Según detalló, Costas ya ha elaborado el documento de obras y está preparada para actuar en el tramo más afectado —unos 300 metros— en cuanto ese informe esté resuelto. "Lo que esperan los vecinos son soluciones", defendió, insistiendo en que el calendario permitiría llegar a Semana Santa con las playas en condiciones.

El diputado popular Carlos Albaladejo, en el atril de oradores de la Asamblea Regional este miércoles. / Iván Urquízar

Ese punto fue el que acabó vertebrando el consenso: el informe ambiental se encuentra en tramitación y, según se remarcó en el debate, su resolución es "cuestión de días". Una vez emitido, Demarcación de Costas podrá iniciar los trabajos de recuperación, con el objetivo explícito de dejar las playas listas de cara a la campaña turística de primavera.

Desde el Grupo Mixto, María Marín cuestionó la moción por entender que las administraciones regional y local también deben asumir responsabilidades, señalando la gestión del territorio y el impacto de las escorrentías. Aun así, el texto prosperó con una amplia mayoría (40 votos a favor y 2 en contra), tras incorporar parcialmente una enmienda socialista que reconocía la dependencia del informe ambiental.

Durante el debate se recordó que el Ayuntamiento de San Javier inició en diciembre un requerimiento previo al contencioso-administrativo para instar al Estado a ejercer sus competencias en la regeneración de la costa. La medida, según se explicó, pretendía forzar una respuesta formal ante la falta de avances y presionar para que se definieran plazos y actuaciones concretas en las zonas más dañadas.

Presas en Lorca: acuerdo en infraestructuras, choque ideológico

El pleno también debatió la moción de Vox para reclamar al Gobierno central la construcción de presas de laminación en Nogalte, Béjar y La Torrecilla, infraestructuras planteadas para reducir el riesgo de inundaciones en el Valle del Guadalentín. La iniciativa se aprobó en su núcleo —la petición de presas y actuaciones hidráulicas— tras votarse por puntos, a petición socialista. Sin embargo, no prosperaron los apartados ideológicos vinculados al rechazo a la Agenda 2030.

El diputado de Vox Ignacio Arcas defendió que la zona arrastra una "alta peligrosidad natural" y recordó episodios como la riada de 2012, con víctimas mortales y daños millonarios, para justificar la urgencia de las obras. Argumentó que cada día sin iniciar estos proyectos es "un día menos" para prevenir futuras catástrofes.

El PP coincidió en la necesidad de las infraestructuras y reprochó la falta de avances durante más de una década, subrayando que miles de familias siguen conviviendo con el riesgo. Desde el Grupo Mixto se recordó que estas presas ya fueron aprobadas en iniciativas anteriores y se criticó que no se hayan ejecutado.