Los constructores murcianos alertan de que la "asfixia fiscal" del Gobierno acabará "frenando la actividad"

Los constructores murcianos alertan de que la "asfixia fiscal" del Gobierno de España "acabará frenando la actividad". La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) recuerda que se acumulan más de 100 subidas de impuestos y cotizaciones sociales desde 2018 por el actual Gobierno de España y que la presión fiscal se sitúa en máximos, en torno al 37,9% del PIB en 2026.

"Los buenos indicadores del Gobierno están saliendo adelante a base de sobreesfuerzo empresarial. Si seguimos cargando costes y obligaciones sin medidas que sostengan la productividad, vamos a un punto de no retorno", aseguró Hernández.

La patronal celebró este miércoles su primer Consejo de Gobierno del año en el municipio de Yecla en una reunión que estuvo marcada por una advertencia: la economía y el sector construcción muestran datos positivos, pero "no conviene confundir el titular con la realidad", afirmó el presidente, José Hernández.

En este sentido, Frecom hace un paralelismo con la actual crisis de la vivienda. "El sector avisó durante más de una década del problema de la vivienda. No se nos escuchó y hoy estamos ante una de las crisis más graves que hemos vivido. Ahora volvemos a avisar: si seguimos cargando costes y obligaciones a las empresas sin equilibrio, el sistema se tensionará hasta romperse".

Frecom relaciona este aviso con dos cuestiones que condicionan el día a día de familias y empresas: vivienda y costes laborales. "Constructores y promotores no se benefician de que suba el precio de la vivienda, porque lo que se consigue es dejar fuera a jóvenes y clase media, que son nuestros futuros clientes. Pasa lo mismo con el aumento continuo de los costes laborales: se señala al empresario como si no quisiera mejorar condiciones, pero ese incremento no se traduce en más salario neto para la clase media, el incremento se queda en cotizaciones e impuestos".

Optimismo para este 2026

Con los datos definitivos de cierre de 2025, Frecom considera que la previsión para 2026 es positiva al haberse consolidado la tendencia de tres indicadores clave: más empresas, más empleo y menos siniestralidad. La Región de Murcia cerró 2025 con 4.472 empresas del sector, lo que supone 148 más que el año anterior y un crecimiento del 3,5%. En empleo, la construcción alcanzó en diciembre 44.000 personas ocupadas, con 4.500 trabajadores más que en 2024, un aumento del 10%. En prevención, la siniestralidad laboral registró un descenso del 9% en los accidentes con baja.

En obra pública, la licitación total en la Región de Murcia alcanzó en 2025 los 761,3 millones de euros, un 8% más que en 2024, con un especial impulso en el último trimestre del año. Sin embargo, Frecom subraya una "paradoja significativa": pese a crecer en volumen, la Región desciende en el ranking nacional por licitación, pasando del puesto 10 al 13, y además avanza por debajo del ritmo nacional, ya que España crece en torno al 13%. “La Región de Murcia necesita ganar peso con inversión que impacte en competitividad: movilidad, logística, industria y agua”.

La actividad del sector también se refleja en los indicadores de materiales. Hasta noviembre de 2025, el consumo de cemento registra un incremento del 2,61% respecto al año anterior. Además, en el ámbito nacional, la producción de hormigón preparado alcanzó en el tercer trimestre de 2025 los 7,5 millones de m³, con un aumento interanual del 12,3%, el mejor dato en 14 años, según ANEFHOP.

Durante el encuentro, la Federación también destacó el impulso y el esfuerzo del Ayuntamiento de Yecla para reactivar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que ya se encuentra en la recta final para alcanzar la aprobación provisional. Frecom confía en que se apruebe lo antes posible, "porque es lo que necesitan los municipios: un urbanismo moderno, ordenado y acorde a las necesidades reales de los yeclanos".