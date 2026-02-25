El Club de Marketing de la Región de Murcia reúne a más de 100 profesionales en su primer encuentro del año

Más de 100 profesionales del marketing participaron en el encuentro organizado por el Club de Marketing de la Región de Murcia (CMRM), un acto que marcó el inicio de una nueva etapa para la asociación y que estuvo dirigido por su presidenta, Elena Ramos.

Durante su intervención, se subrayó la relevancia de construcción de una comunidad profesional sólida, con impacto directo en la evolución del marketing como herramienta estratégica en el crecimiento de las organizaciones y en la mejora continua de la gestión empresarial en la Región de Murcia. Una comunidad unida por una visión compartida, más allá del sector o tipo de organización de procedencia.

En el contexto económico actual, la ciencia del marketing se consolida como una disciplina compleja, dinámica y en constante transformación. La presidenta del Club destacó la importancia de reunirse, compartir conocimiento y generar sinergias para afrontar los nuevos desafíos del sector.

En este marco, el CMRM presentó sus objetivos estratégicos: impulsar el conocimiento y la excelencia en marketing; desarrollar y potenciar el talento en todas las etapas profesionales, con especial atención al vínculo empresa–universidad; ser un foro de reflexión y debate sobre tendencias como la digitalización, la inteligencia artificial o el branding.

El acto sirvió también para presentar a la nueva Junta Directiva que acompañará esta etapa del Club, integrado por profesionales de amplia trayectoria y visión estratégica, que asume esta nueva etapa con el objetivo de fortalecer la comunidad y aportar valor real al tejido empresarial de la Región de Murcia. Un equipo formado por Eudoxia de la Peña, Carlos Valenciano, Cristina Alcázar y Alejandro Salar.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de Paula Allende, de la Asociación Española de Marketing (AMKT), quien compartió el Índice de Expectativas de los Directores de Marketing (IEDM) para el primer semestre de 2026. Sus conclusiones pusieron de relieve el papel clave del marketing como motor de crecimiento y transformación en un entorno exigente, reforzando la necesidad de espacios de análisis y encuentro como este.