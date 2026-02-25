La Asamblea Regional reprueba al ministro Puente por el estado del sistema ferroviario y pide su dimisión

La Asamblea Regional de Murcia acordó este miércoles la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como responsable político de la situación actual del sistema ferroviario que, según dice la moción, "ha derivado en el accidente ferroviario" de Adamuz, "ocasionando la muerte de varias decenas de españoles".

José Ángel Antelo (d) charla con Joaquín Segado ante de empezar el Pleno. / Iván J. Urquízar

La iniciativa, que corresponde al Grupo Parlamentario Vox, pide también "cesar inmediatamente" al ministro "por su incapacidad para gestionar eficazmente las competencias de su departamento", así como modificar el Código Penal para castigar a quienes, en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, "causen daños o perjudiquen gravemente el funcionamiento de los servicios públicos esenciales o de infraestructuras críticas, cuando tales conductas pongan en peligro la vida o la salud de los españoles".

Entre otras medidas, la Asamblea reclama implantar un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria, de modo que la reiteración de incidencias en un mismo tramo active automáticamente protocolos reforzados de supervisión y actuación, y elaborar una auditoria integral del estado de toda la red.

Señorías del PSOE, no busquen en Playboy a técnicos para hacer infraestructuras José Ángel Antelo — Portavoz Vox Asamblea

El portavoz de Vox en la Cámara autonómica, José Ángel Antelo, fue muy crítico con el PSOE durante su intervención. "Les voy a dar un consejo a los señores del Partido Socialista: cuando busquen técnicos, cuando busquen personas preparadas para mantener la red ferroviaria o para hacer infraestructuras que de verdad ayuden a los ciudadanos, no solo de la Región de Murcia, sino de toda España, que no lo hagan en el catálogo de Playboy", afirmó, refiriéndose a las contrataciones en Adif de mujeres sin preparación del círculo del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La diputada 'popular' María Casajús pidió "dejar de hacer política con un tema tan sensible que debería unirnos a todos". Su grupo parlamentario apoyó la moción de Vox porque "es de justicia investigar lo ocurrido y pedir responsabilidades". La dirigente del PP agradeció a Antelo que aceptara su enmienda para instar al Gobierno de la nación a cumplir sin dilaciones el mandato legal contenido en la Ley de Movilidad Sostenible relativo a la elaboración del Plan de Choque Ferroviario, garantizando que el mismo incluya dotación presupuestaria suficiente, actuaciones prioritarias en los tramos con mayor índice de incidencias y un calendario público y vinculante de ejecución.

Alfonso Martínez Baños muestra cómo la inversión en mantenimiento vuelve a crecer tras la llegada al Gobierno del PSOE. / Iván J. Urquízar

El PSOE no fue capaz de frenar la reprobación de su ministro. El diputado Alfonso Martínez Baños le defendió, asegurando que "ha estado al lado de las víctimas desde el minuto uno, facilitando toda la información disponible con la máxima transparencia". Asimismo, criticó la "doble vara de medir de Vox", que pide la dimisión de un ministro "que ha dado la cara" mientras "protege al señor Mazón", del que dijo que es un "presunto delincuente". Asimismo, aseguró que, en el caso de demostrarse la responsabilidad de Puente, él presentará su dimisión" y no hará falta pedirla.

Por otra parte, mostró un gráfico en el que se observa cómo la inversión pública en el mantenimiento de la red ferroviaria, que cayó en picado tras la crisis económica de 2008, se empieza a recuperar tras la llegada al Gobierno del Partido Socialistas. Como era de esperar, el Hemiciclo no dio pie a votar la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, que instaba al Gobierno de España "a seguir invirtiendo en la ampliación, mejora y mantenimiento de la red ferroviaria, considerada como una de las mejores del mundo".

PSOE y Podemos criticaron la "doble vara de medir" al pedir el cese de Puente y proteger a Mazón

Un discurso muy parecido mantuvo en tribuna la portavoz de Podemos-IU, María Marín. "Con la dana de Valencia, con el señor Mazón, bueno, no fueron allí tan valientes", dijo, incidiendo en que se fue de comilona en plena alerta roja, olvidándose completamente de sus responsabilidades mientras morían ahogadas 229 personas". Desde el Grupo Mixto presentaron una enmienda a la totalidad en la que exigieron como primer punto que se aclaren las causas del accidente. Tampoco vio la luz.

Ministro reiteradamente censurado

La reprobación no sorprenderá al ministro Puente, puesto que este ya ha pasado por este trámite en muchas ocasiones desde que ocupa el cargo, en noviembre de 2023. Con la de hoy, ya suma una decena de cinco instituciones parlamentarias distintas.

Solo el Congreso de los Diputados le ha reprobado en tres ocasiones. En el Senado, por su parte, se le ha censurado hasta cuatro veces. Además, el Parlamento de Galicia también le reprobó en 2024 y el Parlament de Cataluña hizo lo propio en 2025. La Asamblea Regional de Murcia es la tercera cámara autonómica en suspender de forma oficial al titular de Transportes.

La Cámara ya censuró al ministro Urtsasun y el PP intentó sin éxito reprobar a Ribera en 2024

Este es el segundo miembro del Ejecutivo central en ser reprobado por la Cámara murciana durante la presente legislatura, después de que en agosto de 2024 el PP viera aprobada una moción sobre la restitución del Premio Nacional de la Tauromaquia, que incluía la reprobación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "por sus ataques injustificados a la industria de la tauromaquia, en su doble vertiente cultural y económica".

También intentó el PP reprobar a la exministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico Teresa Ribera en mayo de 2024, pero finalmente la Mesa de la Asamblea no admitió a trámite la iniciativa.